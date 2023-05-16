مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - في كثير من الأحيان، لا يمكن لمن ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء المنقذة للحياة الحصول عليها. من أكبر التحديات التي تواجههم: الافتقار إلى الأعضاء الصالحة المُتبرع بها. يقول ماوريسيو فيلافيسينسيو، دكتور الطب، مدير جراحات زراعة القلب والرئة في مايو كلينك في مدينة روتشستر: إن التطورات الطبية الواعدة تفتح الأبواب لمزيد من عمليات زراعة الأعضاء ولإنقاذ المزيد من الأرواح.

"فشل القلب أمرٌ شائع للغاية في الولايات المتحدة وحول العالم. وزراعة القلب هي المعيار الذهبي لعلاج فشل القلب المتقدم. فضلًا عن أن أعداد من يموتون على قائمة الانتظار آخذة في الارتفاع. ونأمل في تغيير ذلك عبر الاستفادة من هذه التطورات الطبية" - حسبما يقول دكتور فيلافيسينسيو.

فيما يلي ثلاث طرق يتم من خلالها توسيع نطاق التبرع بالأعضاء لإنقاذ المزيد من الأروح:

1. المزيد من عمليات التبرع عقب موت القلب وتوقف الدورة الدموية:

جرت العادة بأن يأتي التبرع بالأعضاء بصفة رئيسية من المتبرعين الذين يموتون إثر الموت الدماغي وما تزال قلوبهم تنبض. وثمة المزيد من الأعضاء المُتبرع بها تأتي ممن يموتون عقب توقف قلوبهم عن النبض، بشكل متزايد. في الماضي، كانت القلوب والرئتين من حالات الوفيات تلك غير مستخدمة في الغالب. إلا إن التطورات الطبية باتت الآن تسمح لخبراء زراعة الأعضاء باستخدام هذه الأعضاء. حيث يمكن لخبراء زراعة الأعضاء إنعاش القلب على جهاز المجازة القلبية الرئوية أو جهاز التروية خارج الجسم ليتم التبرع بهذا القلب. قرابة 20 إلى 30 في المئة من جميع عمليات التبرع بالأعضاء تأتي من أولئك المتبرعين.

.2 أنظمة التروية الدموية للأعضاء:

لقد أدى إنشاء أنظمة التروية الدموية للأعضاء إلى تغيير عمليات زراعة الأعضاء - وهي أجهزة ميكانيكية تساعد الأعضاء على أن تبقى حية خارج الجسم. من الأمثلة على ذلك تقنية "القلب في الصندوق"، وهو جهاز محمول ينعش القلب المتوقف ويُبقي نبضه مستمرًا حتى يمكن زراعته.

"إن تقنية القلب في الصندوق تسمح بنقل القلب لزراعته من مسافات طويلة. فعندما يُوضع القلب في خزان التبريد، يجب زراعته في غضون أربع ساعات. أما تقنية القلب في الصندوق فتضاعف هذا الوقت ليصل إلى ثماني ساعات على الأقل" - حسبما يقول دكتور فيلافيسينسيو.

يتوفر للرئتين نظام مماثل لتروية الأعضاء، يسمى تروية الرئتين خارج الجسم الحي. إنه نظام يحافظ على الرئة المُتبرع بها في جهاز خارج الجسم. أيضًا، يمكن إعادة الرئتين إلى حالة تكون فيها مناسبة للزراعة.

.3 أعضاء من متبرعين مصابين بالتهاب الكبد C:

يمكن الآن نقل أعضاء متبرعين مصابين بالتهاب الكبد C بأمان إلى المرضى المدرجين في قوائم الانتظار. لقد صار هذا التغيير ممكنًا بفضل الجيل الجديد من الأدوية المضادة للفيروسات عالية الفعالية. يقول الدكتور فيلافيسينسيو: إنه بعد زراعة الأعضاء، يبدأ المرضى العلاج بالمضادات الفيروسية والذي يقضي في العادة على الفيروس من داخل الجسم في غضون سبعة أيام. في الماضي، كان يتم إهدار أعضاء مثل هؤلاء المتبرعين المحتملين..

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