لندن - قد يبدو أن فشل القلب من أمراض التقدم في العمر، إلا إنه يمكن أن يصيب المرء في أي وقت خلال حياته. وفي كثير من الحالات، يمكن الوقاية منه أو علاجه. في هذا المقال تشرح قوسية وامل، دكتور الطب، الحاصلة على الدكتوراه، طبيبة القلب في مايو كلينك للرعاية الصحية في لندن، عوامل الخطر، والأعراض التي قد يجهلها الناس وكيفية علاج فشل القلب.

عوامل الخطر:

فشل القلب هو أن يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة كما ينبغي. ويكون نتيجة لضعف القلب أو تيبسه الشديدين. في حالة فشل القلب، فلا يعود بإمكان القلب مواكبة المتطلبات المفروضة عليه لضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم.

مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي لفشل القلب. تيبس عضلة القلب يكون في الغالب نتيجةً لفرط ضغط الدم غير المنضبط كما يجب أو مرض السكري. توجد أسباب نادرة لفشل القلب مثل التهاب عضلة القلب، الذي قد يكون بسبب عدوى فيروسية، واعتلال عضلة القلب - كما تقول الدكتورة وامل.

كما توجد عوامل خطر مرتبطة بنمط الحياة.

تقول الدكتورة وامل: "إن الحفاظ على نظام غذائي صحي، وعلاج السُمنة، وتجنب استهلاك التبغ والتدخين السلبي، وتجنب الكحول قد تساعد في الوقاية من فشل القلب".

وتضيف الدكتورة وامل: "تشمل عوامل الخطر الأخرى لفشل القلب انقطاع النفس النومي، وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج السرطانات، والالتهابات الفيروسية التي تتلف عضلة القلب."

الأعراض:

تقول الدكتورة وامل إن بعض المؤشرات التي تنذر بفشل القلب بديهية، مثل: تورم الكاحل، وضيق التنفس، وألم الصدر، ونبض القلب الذي يبدو سريعًا أو غير منتظم، والإرهاق أثناء ممارسة الرياضة.

"وهناك أعراض أخرى قد لا يربطها الناس بفشل القلب. وتشمل: السعال المستمر، وتورم البطن، وزيادة الوزن بسرعة، والغثيان ونقص الشهية" - كما تضيف الدكتورة وامل. "يجب على الأشخاص المصابين بأي من هذه الأعراض الاتصال بمزود رعايتهم الصحية".

العلاج:

من المهم تحديد سبب فشل القلب لأن العلاجات قد تختلف. في معظم الحالات، لا يمكن علاج فشل القلب، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض لسنوات عديدة.

تقول الدكتورة وامل: "بعد تشخيص فشل القلب، سيحتاج المرضى إلى إدارة الحالة لبقية حياتهم، عادةً من خلال الرعاية لدى عيادات فشل القلب المتخصصة".

وتوجد العديد من خيارات العلاج. وتشمل: الأدوية، والأجهزة المزروعة جراحيًا، وفي الحالات المتقدمة، زراعة القلب. وتضيف الدكتورة وامل إن الأطباء والباحثين يتعاونون لاكتشاف علاجات جديدة.

"على مدى السنوات القليلة الماضية، لاحظنا تقدمًا كبيرًا بالتزامن مع إدخال فئات جديدة من الأدوية لإدارة فشل القلب" - كما تقول. وتشمل هذه الأدوية: مثبطات SGLT2، التي تم تطويرها في البداية لخفض مستويات الغلوكوز لدى مرضى السكري.

تتضمن أبحاث فشل القلب للدكتورة وامل دراسات تهدف إلى فهم الصلة بين مرض السكري وأمراض القلب وكسرها، واستخدام تقنيات التصوير الطبي الجديدة للتعرف على فشل القلب مبكرًا، حيث يمكن الوقاية من العواقب الوخيمة.

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