مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - من المهم إيجاد طرق للحفاظ على برودة جسمك خلال درجات الحرارة المرتفعة للغاية - وكذلك ينبغي ضمان عدم تعرض أدويتك للحرارة الشديدة.

يقول سكوت هول، الصيدلي في مايو كلينك، إن التغيرات في درجات الحرارة يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأدوية، وقد تؤدي بعض الأدوية إلى الإصابة بعدم تحمل الحرارة.

يمكن أن تؤثر درجة الحرارة على أي دواء يتناوله الشخص، لكن بعض الأدوية أكثر عُرضة للمشاكل من غيرها.

ويضيف هول: "الأنسولين بالتأكيد أحد تلك الأدوية. لذا يجب على مرضى السكري محاولة عدم تخزين الأنسولين في مكان ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل كبير".

احفظ أدويتك في مكان بارد وجاف. وإذا احتفظت بها في الحمام حيث تستحم، فاترك الدواء في حاويته الأصلية.

ويوضح هول بقوله: "إن الاحتفاظ بها في تلك الزجاجات حيث تظل مغلقة، سيساعد حقًا في منع أي آثار سلبية للحرارة".

وقد تسبب بعض الأدوية عدم تحمل الحرارة. وتشمل:

أدوية ضغط الدم

مضادات الهيستامين

عقاقير إزالة الاحتقان

الأدوية النفسية

إذا كانت لديك أسئلة حول أدويتك، فمن المهم أن تسأل فريقك المختصّ بالرعاية الصحية.

ويختم هول بالقول: "إذا كانت لديك أسئلة حول أدويتك وكيفية تخزينها، أو كيف تؤثر عليك تلك الأدوية خلال ارتفاع الحرارة، فقد حان الوقت للتحدث إلى الصيدلي. حيث يمكنه توفير تلك المعلومات التي تحتاجها لفهم الاحتمالات حقًا".

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