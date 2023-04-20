Newswise — مدينة فينيكس — مرض الشريان التاجي هو شكل شائع من أمراض القلب حول العالم.

ريجيس فيرنانديز، دكتور الطب، طبيب القلب في مايو كلينك، يصف مؤشرات مرض الشريان التاجي وكيفية تقليل مخاطره.

إن تراكم الكوليستيرول في الشرايين التي تغذي القلب بالدم يتسبب في تصلب وضيق المسار، وهو ما يُعرف بمرض الشريان التاجي. من الأعراض الأكثر شيوعًا: الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

يقول الدكتور فيرنانديز: "يدوم هذا لبضع دقائق أو عدة دقائق. يصف المرضى الانزعاج بأنه يكون في صورة ضغط".

قد يشعر مصابو مرض الشريان التاجي بالإرهاق وقصر النفس.

إن الانزعاج المزمن الناتج عن قلة تدفق الدم يسمى ذبحة صدرية وعادة ما يشعر بها الشخص عند بذل المجهود. إذا كان الألم جديدًا أو يزداد سوءًا، فاطلب المساعدة الطبية على الفور. بمرور الوقت، يمكن أن يضعف مرض الشريان التاجي عضلةَ القلب وهو ما يؤدي إلى الإصابة بفشل القلب.

كيف يمكنك تقليل خطورة الإصابة بمرض الشريان التاجي؟

يقول د. فيرنانديز: "تناول طعامًا صحيًا، ومارس التمارين الرياضية، واكتسب عادات صحية جيدة".

من العادات الصحية الجيدة: تجنُّب التدخين والاستهلاك المُفرط للكحول، وتجنُّب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر، والوصول إلى وزن صحي، والسعي لتحقيق مدة نوم صحية، أي مدةَ نومٍ غير قليلة ولا مفرطة.

قد تكون الجينات أيضًا من عوامل الخطورة المرتبطة بمرض الشريان التاجي.

يقول د. فيرنانديز: "من المهم أن تعرف مستويات الكوليسترول لديك، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب. فربما يكونون بصحة جيدة، ويمارسون عادات صحية، لكن المرض قد يأتي كذلك في صورة وراثية".

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