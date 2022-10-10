مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا. - تحتاج المفاصل إلى غضاريف لتظل بصحة جيدة حيث تعمل كماصات للصدمات، وتساعد المفاصل على التحرك بسلاسة؛ فهي عبارة عن أنسجة زلقة تغطي نهايات العظام. صرح جواكين سانشيز سوتيلو، دكتور الطب، الحاصل على الدكتوراه، جراح العظام لدى مايو كلينك بأن العديد من الأشخاص يفقدون الغضاريف مع تقدمهم في العمر، لكن هذا لا يعني أن جراحة استبدال المفاصل أمر لا مفر منه. إليكم بعض النصائح للحفاظ على صحة المفاصل.

كما أوضح الدكتور سانشيز سوتيلو أن تدهور الغضاريف يعود لعدة أسباب. حيث يولد بعض الأشخاص بعظام غير منتظمة الشكل أو يكونون أكثر عرضة لضعف الغضاريف. وكذلك يمكن أن تؤدي السُمنة أو فرط الاستعمال أو الإصابات الناجمة عن الحوادث إلى تلف المفاصل والغضاريف.

أضاف الدكتور سانشيز سوتيلو قائلًا: "عندما يتدهور الغضروف، يكوِّن الجسم نتوءات عظمية". "تعتبر هذه النتوءات رد فعل تجاه المشكلة الكامنة المتمثلة في تدهور الغضروف. وقد تحتك النتوءات العظمية ببعضها بعضًا مُسببةً ألمًا شديدًا. لذلك يصير العديد من المرضى مولعين بتلك النتوءات العظمية، بالرغم من أن القضاء عليها لن يعالج المشكلة، إلا في حالات نادرة جدًا".

إن فقدان الغضروف المفصلي هو جوهر ما يُعرف باسم الفصال العظمي، وهو اضطراب مفاصل شائع. يقول الدكتور سانشيز سوتيلو إن معظم مرضى الالتهاب المفصلي العظمي لديه يكونون في الستينيات من عمرهم عندما يزورون متخصص الرعاية الصحية وهم مصابون بالأعراض - الحكة وألم المفاصل، والتيبس، وعدم القدرة على الحركة - مع تطور الأعراض بمرور الوقت.

يقول الدكتور سانشيز سوتيلو إنه يمكنك القيام ببعض الخطوات وأنت أصغر سنًا لحماية مفاصلك مع التقدم في العمر. إذ يساعد وجود عضلات قوية حول المفاصل في تخفيف العبء عن المفاصل. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بمستويات عالية، مثل كرة القدم وكمال الأجسام، معرضون بصورة أكبر للإصابة بالتهاب المفاصل.

لذا أوصى الدكتور سانشيز سوتيلو بضرورة ممارسة الرياضة في حدود المعقول. وأضاف: "مارس الرياضة للوصول إلى عضلات صحية ومرنة وقوية لحماية مفاصلك، لكن لا تبالغ في ذلك".

إن الحفاظ على وزن صحي لأمرٌ هام، إذ تضر السُمنة بالمفاصل. واستطرد الدكتور سانشيز سوتيلو قائلًا إن الجلوكوزامين والكوندريوتن مكملان شائعان لألم المفاصل، لكننا نفتقر إلى أدلة قاطعة على فعاليتهما.

لذا يقدم إليكم هذه الاقتراحات للتغلب على آلام التهاب المفاصل:

عدل أنشطتك اليومية. إذا كنت تعاني من التهاب مفصل الورك أو الركبة، يمكنك ركوب الدراجة بدلًا من الجري الذي يؤدي إلى اصطدام المفاصل.

خفف الحمل عن مفاصلك باستخدام مساعدات المشي. إذ يساعد استخدام العكاز في تخفيف الحمل عن مفاصل الورك والركبة والكاحل وتخفيف الألم. وكذلك تنقل دعامة الركبة - التي تُلبس فوق الملابس - وزن جسدك عن الجزء المتضرر من ركبتك إلى السليم منها.

في حال استمر الألم، فقد تحتاج إلى تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأسِيتامينُوفين والأيبوبروفين. ومع ذلك، خذ الآثار الجانبية، مثل القرحة أو مشاكل الكلى أو القلب بعين الاعتبار. بصفة عامة، ينبغي عدم تناول المخدرات عند الإصابة بالالتهاب المفصلي العظمي.

في حال استمرار الألم، ربما عليك التفكير في الحقن بالأدوية، مثل الكورتيزون أو التورادول، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم عند حقنها في المفصل. مرة أخرى، هذه الأدوية لها آثار جانبية، لذا يجب عليك استشارة أخصائي رعايتك الصحية.

يحتوي حمض الهيالورونيك - الذي يستخدم بالحقن - على مكونات مماثلة لتلك الموجودة في سائل تشحيم المفصل لمحاولة تجديده. مع العلم أنه نجح بصورة أكبر مع مفصل الركبة عن مفصل الورك والكتف.

من الحقن، المُسَوق لها على أنها أدوية تجديدية: الخلايا الجذعية والبلازما الغنية بالصفائح الدموية. في الوقت الحالي، يلجأ الكثيرون إلى استخدام هذه الأدوية بصورة تجريبية نظرًا لعدم وجود دليل قاطع على فعاليتها.

أنهى الدكتور سانشيز سوتيلو حديثه قائلًا: "في الماضي، كان كبار السن يتقبلون فكرة آلام المفاصل". "أما اليوم، فإن الناس يعيشون لوقت أطول، ويرغبون في الحفاظ على نشاطهم خلال تقدموهم في العمر. ليس محتمًا علينا جميعًا الخضوع لاستبدال المفاصل. فهناك بعض الأشخاص في الثمانينيات والتسعينيات من عمرهم يتمتعون بمفاصل رائعة".

###

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية ملتزمة بإجراء أبحاث ابتكارية في الممارسات السريرية والتعليم والأبحاث، وكذلك منح التعاطف على أيدي مجموعة من الخبراء لكل شخص يحتاج إلى الشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.

جهة الاتصال الإعلامية:

رودا مادسون، مايو كلينك للتواصل، البريد الإلكتروني: [email protected]