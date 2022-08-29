يوم الزهايمر العالمي هو 21 سبتمبر

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا— يُعتقد أن أكثر من 55 مليون شخصٍ حول العالم مصابون بالخَرَف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. يقول رونالد بيترسون، دكتور الطب، طبيب الأعصاب، ومدير مركز أبحاث داء الزهايمر التابع لمايو كلينك، إنه لا يمكن منع الخَرَف، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة به.

الخَرَف ليس مرضًا واحدًا، بل هو مصطلح لمجموعة من الأعراض تؤثر على الذاكرة، والتفكير، والقدرات الاجتماعية. داء الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخَرَف.

يقول الدكتور بيترسن: "يوجد أكثر من عشر عوامل خطر يمكن للناس التعامل معها. وتشمل: ضغط الدم، والتدخين، والسُمنة، والسكري" ويضيف الدكتور بيترسن. "النوم عامل هام كذلك. ومعظم الناس يعانون صعوبة في النوم لأسباب متنوعة، مع تقدمهم في العمر".

كثرة استخدام الكحول، وفقدان السمع، وتلوث الهواء قد تكون من عوامل الخطر أيضًا.

"إذا عالجت عَرَضًا أو أكثر من هذه الأعراض، فقد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بالخلل الإدراكي المذكور مع تقدمك في العمر".

ويقول الدكتور بيترسن إنه من المهم أن تبقى نشيطًا - جسديًا، واجتماعيًا، وعقليًا.

مارس الرياضة.

اقرأ الكتب.

احضر الندوات.

زرْ العائلة والأصدقاء.

وافحص حاسة السمع لديك- كما يضيف.

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