Newswise — مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا. —اكتشف باحثو مايو كلينك أن من يعانون من اضطراب اكتئابي شديد ولديهم تاريخ من محاولات الانتحار يتميزون بمؤشرات حيوية مميزة ترتبط باستجابتهم للعلاج بمضادات الاكتئاب. تعتبر النتائج الجديدة، المنشورة في مجلة فرونتيرز فارماكولوجي، مفتاحًا لاستراتيجيات العلاج الفردية والتعرف المبكر على المرضى المعرضين لخطر الانتحار.

لأغراض الدراسة، استخدم الباحثون تقنيات متعددة الأومكس - على وجه التحديد، استخدموا علم الأيض وعلم الجينوم - لتحليل عينات من 350 مريضًا يعانون من اضطراب اكتئابي شديد. حيث قارنوا عينات المرضى الذين لديهم أو ليس لديهم تاريخ من محاولات الانتحار ووجدوا علامات مميزة متعددة الأومكس على أساس الدم بين المجموعتين، على الرغم من أن جميع المرضى لديهم تشخيص الاضطراب اكتئابي الشديد نفسه.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يموت ما يقرب من 700,000 شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الانتحار كل عام، إلى جانب 10-20 ضعف العدد المذكور من محاولات الانتحار الفاشلة. وجود محاولة انتحار سابقة هو العامل الأكثر خطورة للانتحار بين عامة السكان.

يقول بول كرواكين، دكتوراه في الطب، ماجستير في الطب، وهو طبيب نفسي في قسم الطب النفسي وعلم النفس في مايو كلينك، وباحث كبير في الدراسة: "قد يكون تقييم المرضى اللذين يميلون للانتحار أمرًا صعبًا؛ لأن تقييمات المخاطر السريرية غير موضوعية بطبيعتها، كما أن الاضطراب الاكتئابي الشديد على درجات عالية من التباين. إن دراستنا تضع أساسًا لتطوير إمكانية التنبؤ بهذا المرض وتعزيز نتائج المرضى باستخدام كل من المؤشرات الحيوية البيولوجية والرقمية".

لقد وجد الفريق أن أنماط جيني CLOCK وARNTL تختلف بين المرضى الذين يقومون بمحاولة انتحار سابقة ومن لم يقوموا بأي محاولة. يرتبط كلا الجينين بالإيقاع اليومي، الذي ينظم الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك: السلوك، والأيض، ومستويات الهرمونات، والنوم. ترتبط هذه الأنماط الجينية المتنوعة المحددة أيضًا بانخفاض الاستجابة لمضادات الاكتئاب ومعدلات الهدأة.

علم الأيض هو دراسة للأيضيات، وهي مواد تنشأ عندما يكسر الجسمُ الطعامَ أو الأدوية أو أنسجته. علم الجينوم هو دراسة الجينات التي يمكن أن تؤثر على الإنزيمات الضرورية لأيض الأدوية. بشكل فردي، فإن كل علم يشرح جوانب من العمليات البيولوجية، إلا إن تحليلهما بشكل مشترك لديه إمكانية للكشف عن التفاعلات التي لم تتم دراستها من قبل.

إجمالًا، متعددة الأومكس هي مزيج من نهجين من "الأومكس" أو أكثر. من الأمثلة على متعددة الأومكس: علم البروتينات، وهو دراسة البروتينات؛ وعلم ما فوق الجينوم، وهو دراسة التغيرات اللاجينية التي تطرأ على الحمض النووي؛ وعلم تقنيات النسخ، وهو دراسة جزيئات الحمض النووي الريبوزي.

من خلال تقييم الجينوم والأيض في آنٍ واحد، اكتشف الباحثون العلامات البيولوجية التي لا يمكن العثور عليها بواسطة الجينوم أو الأيض كلٌ على وحدةٍ.

إن هذه الدراسة جزء من الجهود الدؤوبة في مايو كلينك لفهم بيولوجيا الانتحار لتحسين أساليب التشخيص والعلاج والنتائج لمرضى الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

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