مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا. — تظهر دراسة في مايو كلينك أن الخلايا الجذعية المشتقة من دهون المرضى آمنة وقد تحسن الحِسّ والحركة بعد إصابات الحبل النخاعي الرَضْحِيّة. تظهر النتائج من المرحلة الأولى من التجارب السريرية في مجلة ناتشور كوميونيكاشن. تقدم نتائج هذا البحث المبكر بعض الرؤى حول إمكانات العلاج بالخلايا للأشخاص الذين يتعايشون مع إصابات الحبل النخاعي والشَلَل والذين خياراتهم في تحسين وظائفهم محدودة للغاية.

وفي دراسة أجريت على 10 بالغين، لاحظ فريق البحث إظهار سبعة مشاركين تحسينات بناءً على مقياس الإعاقة للجمعية الأمريكية لإصابات العمود الفقري (ASIA). شملت التحسينات زيادة الحِسّ عند اختبارها بالوخز بالإبر واللمس الخفيف، وزيادة القوة في المجموعات العضلية الحركية، واستعادة التقلص الشرجي الإرادي، مما يساعد في وظيفة الأمعاء. يحتوي المقياس على خمسة مستويات، تتراوح من الفقدان الكامل للوظيفة إلى الوظيفة الطبيعية. المشاركون السبعة الذين تحسنوا تقدموا بمستوى واحد على الأقل على مقياس الإعاقة للجمعية الأمريكية لإصابات العمود الفقري. ولم يحصل ثلاثة مرضى في الدراسة على أي استجابة، مما يعني أنهم لم يتحسنوا ولكنهم لم تتفاقم حالتهم.

"توثق هذه الدراسة السلامة والفائدة المحتملة للخلايا الجذعية والطب التَجدِيدِيّ" هذا ما يقوله.محمد بيضون، (دكتور في الطب)., وهو جراح أعصاب في مايو كلينك والمؤلف الأول للدراسة. "إصابة الحبل النخاعي هي حالة معقدة. قد تظهر الأبحاث المستقبلية ما إذا كانت الخلايا الجذعية في تركيبة مع علاجات أخرى يمكن أن تكون جزءًا من نموذج جديد للعلاج لتحسين النتائج للمرضى."

لم يُبلغ عن أي أحداث ضائرة خطيرة بعد العلاج بالخلايا الجذعية. كانت الآثار الجانبية التي ذُكرت الأكثر شيوعًا هي الصداع والألم العضلي الهيكلي الذي عولج بالعلاجات غير الوصفية.

بالإضافة إلى تقييم السلامة، كان لهذه المرحلة 1من التجربة السريرية نتيجة ثانوية لتقييم التغيرات في الوظيفة الحركية والحسية. لاحظ المؤلفون أن النتائج الحركية والحسية يجب تفسيرها بحذر نظرًا لحدود تجارب المرحلة 1. تجري أبحاث إضافية بين مجموعة أكبر من المشاركين لمواصلة تقييم المخاطر والفوائد.

البيانات الكاملة عن المرضى العشرة تتبع تقرير حالة عن عام 2019 التي سلطت الضوء على مشارك التجربة الأولي في الدراسة الذي أظهر تحسنا كبيرا في الوظيفة الحركية والحسية.

آلية عمل الخلايا الجذعية غير مفهومة فهمُا كاملًا

في التجربة السريرية متعددة التخصصات، كان لدى المشاركين إصابات في الحبل النخاعي نتيجة لحوادث سيارات وسقوط وأسباب أخرى. ستة منهم أصيبوا بجروح في الرقبة. وأربعة أصيبوا في الظهر. تراوحت أعمار المشاركين بين 18 و65 سنة.

حُصلت الخلايا الجذعية للمشاركين بأخذ كمية صغيرة من الدهون من شق يتراوح من 1 إلى 2 بوصة في البطن أو الفخذ. وعلى مدى أربعة أسابيع، زادت الخلايا في المختبر إلى 100 مليون خلية ثم حُقنت في العمود الفقري القطني للمرضى أسفل الظهر. على مدى عامين، قُيم كل مشارك في الدراسة في مايو كلينك 10 مرات.

رغم أنه من المفهوم أن الخلايا الجذعية تتحرك نحو مناطق الالتهاب - في هذه الحالة موقع إصابة الحبل النخاعي - إلا أن آلية تفاعل الخلايا مع الحبل النخاعي غير مفهومة تمامًا، كما يقول الدكتور بيضون. وكجزء من الدراسة، حلل الباحثون التغيرات في التصوير بالرنين المغناطيسي والسائل الدماغي النخاعي للمشاركين وكذلك في الاستجابات للألم والضغط وجوانب الحِسّ الأخرى. يبحث الباحثون عن أدلة لتحديد عمليات الإصابة على المستوى الخلوي وسبل التَّجَدُّد والشفاء المحتملة.

يتمتع الحبل النخاعي بقدرة محدودة على إصلاح خلاياه أو تكوين خلايا جديدة. عادةً ما يعاني المرضى طوال معظم فترة تعافيهم في الأشهر الستة إلى الـ 12 الأولى بعد حدوث الإصابات. يتوقف التحسن بشكل عام بعد 12 إلى 24 شهرًا من الإصابة. في الدراسة، تلقى مريض واحد يعاني من إصابة في العمود الفقري العنقي للرقبة خلايا جذعية بعد 22 شهرًا من الإصابة وتحسن درجة واحدة على مقياس الجمعية الأمريكية لإصابات الحبل الشوكي ASIA)) بعد العلاج.

اثنان من ثلاثة مرضى يعانون من إصابات كاملة في العمود الفقري الصدري - مما يعني أنهم لم يكن لديهم أي شعور أو حركة تحت الإصابة بين قاعدة الرقبة ومنتصف الظهر - ارتفع مستواهما إلى مستويين من مقياس الإعاقة للجمعية الأمريكية لإصابات العمود الفقري بعد العلاج. استعاد كل منهما بعض الحِسّ وبعض السيطرة على الحركة في المنطقة تحت مستوى الإصابة. استنادًا إلى فهم الباحثين لإصابة الحبل النخاعي الصدري الرَضْحِيّة، من المتوقع أن يستعيد 5% فقط من الأشخاص الذين يعانون من إصابة كاملة أي شعور أو حركة.

يقول الدكتور بيضون: "في حالة إصابة الحبل النخاعي، حتى التحسن الطفيف يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة حياة المريض".

يستمر البحث في الخلايا الجذعية لعلاج إصابات الحبل النخاعي

تُستخدم الخلايا الجذعية بشكل رئيسي في الأبحاث في الولايات المتحدة، وتعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية علاج الخلايا الجذعية المشتقة من الدهون لعلاج إصابة الحبل النخاعي علاجًا تجريبيًا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح عدد الذين يعانون من إصابات في الحبل النخاعي ما بين 250,000 إلى 500,000 شخص على مستوى العالم سنويًا.

يقول الدكتور بيضون إن الخطوة التالية المهمة هي تقييم فعالية علاجات الخلايا الجذعية وتحديد المجموعات الفرعية من المرضى الذين سيستفيدون بشكل أكبر. يستمر البحث من خلال تجربة أكبر تُقارن بتجربة شاهدة والتي تقوم بشكل عشوائي بتحديد المرضى لتلقي العلاج بالخلايا الجذعية أو العلاج الوهمي بدون الخلايا الجذعية.

يقول الدكتور بيضون: "لسنوات عديدة، اقتصر علاج إصابة الحبل النخاعي على الرعاية الداعمة، وبشكل أكثر تحديدًا جراحة التثبيت والعلاج الطبيعي". "تشير العديد من المراجع القديمة إلى أن هذه الحالة المرضية لا تتحسن. في السنوات الأخيرة، شهدنا نتائج من المجتمع الطبي والعلمي تتحدى الافتراضات السابقة. يعد هذا البحث خطوة للأمام نحو الهدف النهائي المتمثل في تحسين العلاج للمرضى."

الدكتور بيضون هو أستاذ تشارلز بي وآن إل جونسون لجراحة المخ والأعصاب. أمكن نجاح هذا البحث بدعم من ليونارد أ. لاودر، ومؤسسة سي آند جونسون فاملي، ومؤسسة بارك، ومؤسسة سانجر فاملي، وإيلين ر.ب. وستيف د. شيل، ومؤسسة شولتز فاملي، وغيرهم من المتبرعين السخيين لمايو كلينك. تمويل البحث جزئيًا من خلال منحة مايو كلينك ترانسفورم ذا براكتس.

للحصول على القائمة الكاملة للمؤلفين والتمويل، يمكنك الرجوع إلى الدراسة.

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