عزيزتي مايو كلينك: أرى إعلانات لمساحيق ومكملات الكولاجين في كل مكان الآن، وأختي تقسم بفعاليته في مكافحة التجاعيد. هل يساعد فعلاً في منع الشيخوخة؟ ما هو الكولاجين بالضبط؟

الدكتورة دون ماري آر ديفيس، طبيبة الأمراض الجلدية في مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، توضح ما هو الكولاجين وكيف يُستخدم.

الإجابة: تم تسليط الضوء على الكولاجين في وسائل الإعلام فيما يتعلق بخصائصه المضادة للشيخوخة. يتكون ما لا يقل عن 30% من جسمك — الجلد، والعظام، والأوتار، والأعضاء — من الكولاجين. الكولاجين هو بروتين يتكون منه النسيج الداعم للجلد، مما يساعد على إعطائه شدًا ومرونة. مع فقدان الكولاجين بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترهل الجلد وترققه وظهور التجاعيد، مما قد يجعلك تبدين أكبر سنًا. يركز جزء كبير من صناعة مكافحة الشيخوخة على الحفاظ على الكولاجين أو بناءه إن أمكن.

يتوفر الكولاجين على شكل مكملات غذائية بدون وصفة طبية مثل الكبسولات أو المسحوق، ولكن يمكن أيضًا تناوله من خلال الجيلاتين الموجود في أطعمة مثل الجيلو والمارشملو. الدراسات غير واضحة بشأن ما إذا كان تناول الكولاجين عن طريق الفم، سواء من خلال النظام الغذائي أو المكملات، مفيدًا. في كثير من الأحيان، عندما يتم إجراء أبحاث عن الكولاجين، لا يتم إجراؤها على البشر، أو قد تُجرى على البشر ولكن بكمية غير عملية ليتم تضمينها في نظامك الغذائي اليومي أو عاداتك بمرور الوقت.

عند التفكير في استخدام منتجات الكولاجين الموضعية مثل الأمصال ومرطبات البشرة، يجب أن تضع في اعتبارك أن الكولاجين هو بروتين كبير ذو بنية معقدة لا يمكن امتصاصه مباشرةً من خلال الجلد. قد تكون المنتجات المتاحة بدون وصفة طبية موصوفة بعبارات مثل "ببتيدات الكولاجين عالية التحلل"، والتي تدعي أن التركيب الكيميائي للكولاجين يصبح أكثر قابلية للامتصاص في بطانة الأمعاء أو على سطح الجلد، مما يجعله يبدو أكثر نشاطًا.

المنتجات الموضعية التي ليست أدوية ليست مسجلة من خلال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بنفس الطريقة التي تُسجل بها الأدوية بوصفة طبية. وبالمثل، فإن المكملات الغذائية عن طريق الفم لا تخضع لتنظيم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بنفس الطريقة التي تُنظم بها الأطعمة والأدوية الفموية. مع توفر العديد من المنتجات في السوق، من الصعب تحديد كيفية اختبارها، وما تحتويه، وما إذا كانت تلك المكونات مفيدة، أو محايدة، أو ربما ضارة.

في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة التجميل، وكذلك جراحة الوجه والأذن والأنف والحنجرة، يتم إعطاء الكولاجين والمواد المالئة في الجلد من خلال طرق علاجية أخرى في العيادة، مثل الحقن. لذلك، إذا كان شخص ما مهتمًا بخصائص مكافحة الشيخوخة وزيادة حجم الطبقات العميقة من الجلد، يُقترح في الوقت الحالي استخدام وصفات طبية أو التدخل الطبي الفعّال في عيادة الطبيب بدلاً من العلاجات الفموية أو الموضعية المتاحة بدون وصفة طبية. إذا كان شخص ما مهتمًا بمعرفة المزيد، ينبغي له استشارة فريق الرعاية الصحية الخاص به.

الخلاصة هي أننا لا نعرف ما إذا كانت مكملات الكولاجين الموضعية أو الفموية مفيدة لأغراض مكافحة الشيخوخة. لا توجد حبة سحرية لعكس آثار الشيخوخة. يُعد التعرض للشمس سببًا رئيسيًا للتجاعيد، خاصةً للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. كما أن التدخين يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في الطبقات الخارجية من الجلد ويتسبب في تلف الكولاجين. الطريقة الأكثر فعالية لدعم الكولاجين من أجل مكافحة الشيخوخة هي تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي، والحد من استخدام الكحول، والالتزام بارتداء مستحضر واقٍ من الشمس بشكل مستمر.

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