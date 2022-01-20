يوم السرطان العالمي هو 4 شباط/فبراير

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا— اليوم العالمي للسرطان هو 4 شباط/فبراير مما يجعله الوقت المثالي للحديث عن سرطان الرئة والتدخين. على الصعيد الدولي، يعد سرطان الرئة السبب الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان، وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه يمكن الوقاية من 90% من الحالات عن طريق القضاء على استهلاك التبغ.

الأشخاص الذين يدخنون هم الأكثر عرضة للخطر. يرتبط التبغ بدون دخان أيضًا بسرطان الرئة. ويمكن أن يصيب سرطان الرئة الأشخاص الذين لا يتعاطون التبغ.

يقول آرون مانسفيلد، دكتور الطب طبيب الأورام في مايو كلينك المتخصص في سرطان الرئة: "هذا أحد المفاهيم الخاطئة. على الرغم من أن استخدام التبغ هو بكل وضوح أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة، فإن هناك العديد من عوامل الخطر الأخرى، وهناك عوامل خطر لا نعرفها. وكل ما تحتاجه لتكون في خطر من الإصابة بسرطان الرئة هو الرئة".

يمكن أن يؤدي التعرض للتدخين السلبي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة. تشمل عوامل الخطر الأخرى لسرطان الرئة: التعرض لغاز الرادون، والأسبست، والمواد المسرطنة الأخرى، والتاريخ العائلي لسرطان الرئة.

وبعض الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسرطان الرئة ليس لديهم أي عوامل خطر واضحة. يمكن الخلط بين أعراض سرطان الرئة، مثل: ضيق النفس، وألم الصدر، على أنها التهاب الرئة.

يقول الدكتور مانسفيلد: "تم تشخيص العديد من مرضاي بالتهاب الرئة. لقد تلقوا جرعات عديدة من المضادات الحيوية التي لم تكن ذات فائدة. ثم توجهوا لنا عندما لم تتحسن كتلةٌ في الأشعة السينية على الصدر كان يُعتقد أنها التهاب الرئة".

يمكن أن يكون السعال المستمر وسعال الدم وفقدان الوزن وآلام العظام والصداع من أعراض سرطان الرئة.

عادةً يتم الحصول على تشخيص دقيق بأخذ خزعة. يقول الدكتور مانسفيلد إنه يتم استخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب لتوجيه عملية وضع الإبرة للحصول على عينة أنسجة أكثر دقة.

والاكتشاف المبكر لسرطان الرئة أمر أساسي لتحقيق نتيجة ناجحة، حيث يمكن بعد ذلك إزالتها عن طريق الجراحة أو علاجها بالإشعاع أو كليهما معًا إلى جانب الاستئصال، كما تقول كارين سوانسون، دكتورة تقويم العظام، طبيبة الرئة وأخصائية الرعاية الحرجة في مايو كلينك.

لسوء الحظ، نادرًا ما تظهر أعراض سرطان الرئة حتى يتقدم السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم.

تقول الدكتورة سوانسون: "من مشكلات سرطان الرئة هي أنه عند تشخيص المريض بسرطان الرئة - 80% من الحالات - يكون سرطان الرئة قد انتشر. لسوء الحظ، نمو الأورام داخل رئتينا ليس شيئًا يمكن لأجسامنا الشعور به أو إحساسه. لذلك لا ندركها في مراحلها الأولى، ما لم يتم فحصها".

ينقذ فحص سرطان الرئة بالتصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة سنويًا الكثير من الأرواح، ويُوصَى به للأشخاص المعرضين لخطر كبير.

تقول الدكتورة سوانسون: "يجب على المرضى التحدث إلى مزود الرعاية الأولية لديهم حول فحص سرطان الرئة، خاصة إذا كان لديهم أي تاريخ من التدخين".

لقد خفضت فرقة عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة مؤخرًا توجيهات فحص سرطان الرئة من سن 55 عامًا وتاريخ تدخين 30 عبوة سنويًا إلى سن 50 عامًا وتاريخ تدخين 20 عبوة سنويًا لكشف المزيد من سرطانات الرئة في وقت قريب. عدد العبوات على مدار السنة يقيس عدد السجائر التي يدخنها الشخص خلال فترة زمنية، ويتم حسابها بضرب عدد علب السجائر التي يدخنها الشخص يوميًا بعدد السنوات التي دخنها الشخص.

إذا كنت تدخن السجائر، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة عن طريق الإقلاع عن التدخين.

يقول جيه تايلور هايز، دكتور الطب، الطبيب الباطني في مايو كلينك، والمدير المساعد لمركز مايو كلينك لإدمان النيكوتين: "حتى لو كنت في الستينيات أو السبعينيات من العمر، فإننا نعلم أنه بالإقلاع عن التدخين، فإنك تضيف سنوات من العمر وتقلل من الآثار الصحية المزمنة والأعراض التي تحدث من جرَّاء التدخين".

يقول الدكتور هايز: "حتى الأشخاص الذين أصيبوا التهاب القصبات المُزمن وأشياء أخرى، فإنهم يلاحظون في غضون شهور إلى سنوات انخفاضًا ملحوظًا في الأعراض، وتحسنًا ملحوظًا في ضيق النفس، والقدرة على التنفس دون أعراض".

الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، لذلك من الأفضل أن تفعل ذلك بالحصول على مساعدة. إذا كنت تدخن، فتحدث إلى مزود الرعاية الأولية حول فحص سرطان الرئة والموارد التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين.

لحسن الحظ، تعمل التطورات في العلوم الطبية على تحسين النتائج للأشخاص المصابين بسرطان الرئة.

يقول الدكتور مانسفيلد: "إن التحسينات في فحوصات الكشف عن سرطان الرئة، والعلاجات الاستهدافية، والعلاجات المناعية قد حسّنت جميعها معدل الوفيات بسرطان الرئة بشكل عام".

ظهر هذا المقال لأول مرة في مدونة مركز السرطان لمايو كلينك.

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