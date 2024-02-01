من كل 10 من حالات سرطان الثدي لدى السيدات في سن أكبر من Newswise — 50.

وقد صرحت الدكتورة ستيفاني فوبيون، مدير مركز مايو كلينك لصحة المرأة ومدير جمعية السيدات في سن اليأس قائلةً إن الحفاظ على صحة الثدي مهم ويشمل ذلك إجراء فحوصات تصوير الثدي بصفة دورية.

ومن الشائع اكتشاف تغيرات خاصة بالثدي في مرحلة ما قبل سن اليأس أو في سن اليأس.

وأضاف الدكتور فوبيون: "في بعض الأحيان نرى زيادات في مستويات هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى إيلام الثدي عند اللمس". "بطبيعة الحال، تنخفض كثافة الثدي قليلا في سن اليأس بسبب فقدان هرمون الاستروجين."

وتقول أيضًا إن بعض التغيرات في الثدي المرتبطة بالعمر طبيعية ومن الضروري الالتزام برعاية الثدي المستمرة.

وتقول الدكتورة فوبيون أيضًا "من المهم أن تتذكري وأنتي في سن اليأس أن تستمري في إجراء فحوصات سرطان الثدي مثلما كنتي تفعلين في مرحلة ما قبل سن اليأس".

ويوصى بالبدء في فوحصات سرطان الثدي الدورية في سن ال40.

وتقول الدكتورة "نوصي بإجراء تصوير الثدي كل سنة. وبعض السيدات يكون لديهم زيادة في كثافة الثدي، ونوصي بإجراء فحوصات إضافية لهذه الحالات".

وتضيف قائلةً إن 50% من السيدات في الولايات المتحدة لديهم كثافة في الثدي.

وتقول أيضًا "من المهم أن تتواصلي مع فريق الرعاية الصحية الخاص بكِ بشأن الخيار الأفضل لكِ والذي قد يكون إجراء فحوصات إضافية إن كنتِ تنتمين لهذه الفئة".

العمل على مكافحة سرطان الثدي والصحة المُثلى للثدي

بعض عوامل الخطر لسرطان الثدي والمبايض، مثل السن والتاريخ التناسلي والعوامل الوراثية ( مثل تاريخ الأسرة وتغيرات جين سرطان الثدي "BRCA")، لا يمكن التصدي لها. ولكن إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة قد تقلل من الخطر.

كيفية الحد من خطر سرطان الثدي:

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلال من تناول الكحوليات.

لمعرفة المزيد بشأن ضمان صحة الثدي، تحدّثي مع فريق الرعاية الصحية الخاص بكِ للوصول إلى طرق أخرى للحد من الخطر ولمعرفة متى يكون فحص سرطان الثدي مناسبًا لكِ.

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