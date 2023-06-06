Newswise — لندن — قد يواجه الرجال مع تقدمهم في العمر، بما فيهم أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة، أعراضًا تؤثر على جودة حياتهم، وعليهم أن يذكروها لأطبائهم. يصف الدكتور فيكاس ميهتا، بكالوريوس الطب والجراحة، وهو طبيب في مايو كلينك للرعاية الصحية بلندن، عددًا من

المؤشرات الجسدية التي تستدعي المتابعة والفحص.

يقول الدكتور ميهتا، عضو الكلية الملكية للممارسين العامين والكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد وكلية الرعاية الصحية الجنسية

والإنجابية: "غالبًا ما تكون الأعراض التي تصيب الرجال وتؤثر على حياتهم أعراضًا يتحرجون من الحديث عنها." "وغالبًا ما تكون قابلة للعلاج."

ومن أمثلة ذلك:

الأعراض المتعلقة بالمسالك البولية والصحة الجنسية:

يمكن أن يكون التبول المتكرر علامة على الإصابة بمشكلات في البروستاتة أو المثانة أو الإصابة بالسكري. كما يجب فحص حالة التبول المؤلم أو عسر التبول.

ضعف الانتصاب، أو صعوبة الوصول إلى الانتصاب أو المحافظة عليه، هي حالة قابلة للعلاج، ولكنها تستدعي إجراء فحص قلبي. يقول دكتور ميهتا: "إذا كانت هناك مشكلات في الأوعية الدموية في إحدى أجزاء الجسم فعلى الأغلب أن هناك مشكلات في أجزاء أخرى."

يستحسن إجراء فحص للخصيتين للرجال الذين لم يجروا هذا الفحص من قبل بحثًا عن وجود كتل. يقول الدكتور ميهتا: "نقابل أحيانًا أثناء إجراء الفحوصات رجالًا لم يلق أحد نظرة على أعضائهم التناسلية عدا شريكات حياتهم، لذا نكتشف العديد من المشكلات والتشوهات."

الصحة النفسية:

يقول الدكتور ميهتا: "يهمني كثيرًا أن ينتبه الرجال إلى الصحة النفسية"، مشيرًا إلى أن مايو كلينك للرعاية الصحية تقع في منطقة مشهورة بالمهن المسببة للضغط العصبي المرتفع مثل المهن المصرفية والقانونية. "معرفة متى تطلب المساعدة وأين تجدها هو أمر في غاية الأهمية."

الصحة العضلية الهيكلية:

هل يستغرق الشفاء من الإصابات وقتًا أطول من المعتاد؟ يرتبط انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة عادةً بالمشكلات العضلية الهيكلية مثل الهزال العضلي والأمراض الالتهابية.

تساعد ممارسة الرياضة في تخفيف التوتر. يقول الدكتور ميهتا، قد تؤثر عدم القدرة على الجري أو ممارسة تمارين رياضية أخرى بسبب الإصابة بحالات عضلية هيكلية على الصحة النفسية لدى الرجال الذين اعتادوا المحافظة على نشاطهم البدني.

وقد يُطلب إجراء فحص للكشف عن الاتهاب المفصلي العظمي والأمراض الروماتيزمية مثل النقرس، والتهاب المفاصل الصَدفي والتهاب المفاصل الروماتويدي خاصةً إذا كان هناك تاريخ عائلي مرضي للإصابة بهم.

صحة الجهاز التنفسي:

إذا كنت تشعر بالإرهاق أو ضيق التنفس أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو مجرد التجول، أو إذا كان لديك سعال مزمن، فقد حان وقت إجراء فحص طبي. يقول الدكتور ميهتا: "حتى لو لم يتجاوز الأمر البدء في السعال فور الاستيقاظ في الصباح، فلا يفترض أن يحدث ذلك بشكل يومي." قد تتضمن الأسباب المحتملة الأمراض التنفسية مثل الربو عند البالغين والمشكلات المتعلقة بمرض كوفيد.

قد يكون الشخير وتوقف النفس في بعض الأوقات أثناء الليل مؤشرًا على الإصابة بانقطاع النفس النومي وغير ذلك من المشكلات التنفسية. يرتبط نقص الحصول على نوم جيد بعدة مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الشهية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري أو زيادة الوزن، والقلق، والاكتئاب.

يقول الدكتور ميهتا: "إن الشخير هو السبب الشائع لطرد الرجال من غرفة النوم من قِبل شريكاتهن، ولكن أكثر الأشخاص معاناة هو الشخص المصاب بانقطاع النفس النومي والذي لا يحظى بنوم جيد أثناء الليل". "قد يظن الأشخاص أن بإمكانهم النوم في أي وقت لاحق، ولكنهم لا يدركون أنهم بعدم حصولهم على القدر الكافي من النوم أثناء الليل قد يغلبهم النعاس بشكل مفاجئ أثناء النهار."

صحة الأنف والأذن والحنجرة:

طنين الأذن— أصبح الشعور بالرنين أو أي ضوضاء أخرى في الأذنين، والسماع بأذن واحدة أفضل من الأخرى، وألم الأذنين من الأعراض الشائعة نتيجة لعمل الأشخاص من المنزل واستخدامهم لسماعات الرأس، وفقًا لدكتور ميهتا.

يجب فحص التهاب الحلق المزمن لدى الرجال، خاصة المدخنين منهم، أو أولئك الذين لديهم آفات بيضاء في الفم، بحثًا عن سرطانات الحلق. يقول الدكتور ميهتا: "من المهم طلب المساعدة في الوقت المناسب إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض".

قد يعني الاحتقان المزمن الإصابة بحساسيات موسمية، وقد يستفيد الرجال المصابون بها من تلقي لقاح حُمّى القش عن طريق الحقن، وفقًا لدكتور ميهتا.

أما أولئك المصابون باحتقان مزمن غير معروف السبب فيجب فحصهم بحثًا عن السلائل الأنفية. قد تكون إحدى الأعراض في بعض الحالات الشعور بأن التنفس من إحدى فتحتي الأنف أكثر صعوبة من الأخرى.

قد تكون الحاجة المستمرة للتنحنح أو الشعور بأن شيئًا ما عالق في الحلق علامة على مرض الارتجاع المعدي المريئي.

السكري:

كما هو الحال مع التبول المتكرر، فقد تعني زيادة الشعور بالعطش أن الوقت قد حان لإجراء فحص السكري.

كما يجب فحص المفرطين في تناول المشروبات الكحولية، وفقًا لدكتور ميهتا.

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