واختصاصيي لندن — مايو كلينك للرعاية الصحية تضم العديد من الأطباء، بمن فيهم أطباء القلب، وطبيب الجهاز الهضمي، وخبراء في صحة المرأة والرجل، الأشعة المتخصصين في مجموعة من الأمراض وتقنيات التصوير. يُتقن العديد من الأطباء التحدث بعدة لغات.
تُقدِّم مايو كلينك للرعاية الصحية، ومقرها 15 بورتلاند بليس في المنطقة الطبية هارلي ستريت الرعاية الصحية المُخصَّصة لكل شخص والآراء الطبية الثانية والتصوير الطبي المتقدم والبرامج الصحية المصممة خصيصًا. وتعمل أيضًا كبوابة إلى قرابة 4,000 طبيبًا لدى مايو كلينك في الولايات المتحدة.
ينضم إلى طاقم مايو كلينك للرعاية الصحية:
- ستيفن بريكر، دكتور في الطب، طبيب قلب متخصص في أمراض صمّامات القلب والعلاقة بين أمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية، أو أمراض الدماغ والأوعية الدموية مثل السَّكتة الدماغية. يعالج الدكتور بريكر مجموعة كبيرة من أمراض القلب، من ضمنها الذبحة الصدرية، ألم الصدر الناتج عن قلة تدفق الدم إلى القلب، والإغماء العصبي القلبي المنشأ، إغماء بسبب انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، اضطرابات نظم القلب، فشل القلب الاحتقاني، وعيوب الحاجز الأذيني، وهي ثقوب القلب التي تزيد من تدفق الدم خلال الرئتين.
- تيتو كابير، بكالوريوس الطب والجراحة، طبيب قلب تدخّلي تشمل مجالات تركيزه الرأب الوعائي، وهو إجراء يُستخدَم لفتح شرايين القلب المسدودة، ومتلازمة الشريان التاجي الحادة، وهي انخفاض مفاجئ في تدفق الدم إلى القلب، واضطرابات نظم القلب، وفشل القلب الاحتقاني، وتصلب الشرايين، تراكم اللويحات في جدران الشرايين، والإغماء، وارتفاع ضغط الدم.
- ريكاردو بيتراكو، دكتور في الطب، طبيب قلب متخصص في الذبحة الصدرية وضيق التنفس وآلام الصدر ومرض الشريان التاجي وفشل القلب. يُجيد الدكتور بيتراكو اللغتين الإنجليزية والبرتغالية.
- براديب بهانداري، دكتور في الطب، طبيب الجهاز الهضمي الذي يُعالج حالات من ضمنها وظائف الكبد غير الطبيعية، والارتجاع الحمضي، ومريء باريت، والتغيرات في عادات الأمعاء، وداء كرون، القرح الهضمية، وعُسر الهضم، أو سوء الهضم، ومرض الأمعاء الالتهابي، ومتلازمة القولون المتهيج، والسُمنة، ونزيف المستقيم، وفقدان الوزن. يُجيد الدكتور بهانداري اللغتين الإنجليزية والهندية.
- مي الأعرجي، بكالوريوس الطب والجراحة، طبيبة الطب العام التي تتضمن مجالات تركيزها طب الأسرة وصحة المرأة بما في ذلك انقطاع الطمث. تُجيد الدكتورة الأعرجي اللغتين الإنجليزية والعربية.
- فيكاس ميهتا، بكالوريوس الطب والجراحة، طبيب الطب العام الذي تتضمن مجالات تركيزه صحة الرجل وصحة المرأة وطب نمط الحياة. يعالج الدكتور ميهتا حالات مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة الأخرى. والسكري؛ وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، وصحة الأسرة والصحة الجنسية؛ وأمراض المعدة والأمراض العضلية الهيكلية، وأمراض المسالك البولية. وهو يجيد التحدث باللغات الإنجليزية واللغة الهندية والبنجابية والسواحيلية والأردية.
- أشوك آدمز، بكالوريوس الطب والجراحة، اختصاصي أشعة متخصص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض الغدد اللعابية وأمراض الغدة الدرقية. يُجيد الدكتور آدمز اللغتين الإنجليزية والإسبانية.
- معاذ أحمد، بكالوريوس الطب والجراحة، اختصاصي أشعة تشمل مجالات تركيزه التصوير العضلي الهيكلي والتهاب المفاصل والتهاب الأوتار وأورام الأنسجة الرخوة.
- ديفيد روهان إيفانز، بكالوريوس الطب والجراحة، اختصاصي أشعة متخصص في أشعة الثدي بما فيها فحص سرطان الثدي.
- هاتف منسوبي، بكالوريوس الطب والجراحة، اختصاصي أشعة الصدر والقلب. يُجيد الدكتور منسوبي اللغات الإنجليزية والفارسية واليونانية.
- جراهام مونيكي، بكالوريوس الطب والجراحة، اختصاصي أشعة متخصص في تصوير الصدر والبطن والسرطان.
- نيال باور، حاصل على الزمالة الآيرلندية للأطباء، اختصاصي أشعة تشمل مجالات تركيزه تصوير البطن وتصوير الجهاز الهضمي والكبد الصفراوي. يُجيد الدكتور باور اللغتين الإنجليزية والآيرلندية.
تقدم مايو كلينك للرعاية الصحية مجموعة من التشخيصات منها: تصوير القلب المتقدم، وعمليات تنظير القولون، وفحوصات السرطان الأخرى، والتصوير بالألتراساوند (محوّل الطاقة الفوق صوتي)، واختبارات كثافة العظام، وتصوير الأوعية التاجية بالتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، ومخططات كهربية القلب ومخططات صدى القلب.
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نبذة عن مايو كلينك للرعاية الصحية
مايو كلينك للرعاية الصحية، الموجودة في لندن، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ مايو كلينك، وهي مركز طبي أكاديمي غير هادف للربح. تُصنَّف مايو كلينك في الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في تخصصات كثيرة أكثر من أي مستشفى آخر وفقًا لتقرير يو إس نيوز آند وورد ريبورت بسبب: جودة الرعاية. مايو كلينك للرعاية الصحية هي المدخل في المملكة المتحدة لتلك التجربة التي لا مثيل لها. تفضل بزيارة مايو كلينك للرعاية الصحية لمزيد من المعلومات.
نبذة عن مايو كلينك
مايو كلينك منظمة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير الرعاية والخبرة لكل من يحتاج إلى التعافي والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.