واختصاصيي لندن — مايو كلينك للرعاية الصحية تضم العديد من الأطباء، بمن فيهم أطباء القلب، وطبيب الجهاز الهضمي، وخبراء في صحة المرأة والرجل، الأشعة المتخصصين في مجموعة من الأمراض وتقنيات التصوير. يُتقن العديد من الأطباء التحدث بعدة لغات.

تُقدِّم مايو كلينك للرعاية الصحية، ومقرها 15 بورتلاند بليس في المنطقة الطبية هارلي ستريت الرعاية الصحية المُخصَّصة لكل شخص والآراء الطبية الثانية والتصوير الطبي المتقدم والبرامج الصحية المصممة خصيصًا. وتعمل أيضًا كبوابة إلى قرابة 4,000 طبيبًا لدى مايو كلينك في الولايات المتحدة.

ينضم إلى طاقم مايو كلينك للرعاية الصحية:

تقدم مايو كلينك للرعاية الصحية مجموعة من التشخيصات منها: تصوير القلب المتقدم، وعمليات تنظير القولون، وفحوصات السرطان الأخرى، والتصوير بالألتراساوند (محوّل الطاقة الفوق صوتي)، واختبارات كثافة العظام، وتصوير الأوعية التاجية بالتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، ومخططات كهربية القلب ومخططات صدى القلب.

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نبذة عن مايو كلينك للرعاية الصحية

مايو كلينك للرعاية الصحية، الموجودة في لندن، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ مايو كلينك، وهي مركز طبي أكاديمي غير هادف للربح. تُصنَّف مايو كلينك في الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في تخصصات كثيرة أكثر من أي مستشفى آخر وفقًا لتقرير يو إس نيوز آند وورد ريبورت بسبب: جودة الرعاية. مايو كلينك للرعاية الصحية هي المدخل في المملكة المتحدة لتلك التجربة التي لا مثيل لها. تفضل بزيارة مايو كلينك للرعاية الصحية لمزيد من المعلومات.

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك منظمة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير الرعاية والخبرة لكل من يحتاج إلى التعافي والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.