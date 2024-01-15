فينيكس — الأورام الليفية الرحمية هي السبب الرئيسي وراء خضوع النساء لعمليات استئصال الرحم، مما يجعلهن غير قادرات على الإنجاب.

عادةً ما تُشخص الأورام الليفية لدى السيدات بين أعمار 20 و40 عامًا، والتي يمكن أن تسبب نزيفًا غزيرًا أثناء الدورة الشهرية بالإضافة إلى الألم والعقم.

تقول ميشيل لوي، دكتورة في الطب، جرّاحة أمراض النساء واختصاصية الأورام الليفية في مايو كلينك في ولاية أريزونا، أن هناك إجراء طبي أحدث غير جراحي لإزالة الأورام الليفية.

الأورام الليفية هي أورام عضلية تنمو في جدران الرحم. وتكون أورامًا حميدة في أغلب الأحيان.

وتقول الدكتورة لوي: "حتى الأورام الليفية الصغيرة، يمكن أن تسبب، اعتمادًا على أماكنها، اضطرابات في الدورة الشهرية أو نزول دم غزيز أثناءها".

وتضيف أن علاجًا أحدث طفيف التوغل يسمى الاستئصال بالترددات الراديوية يزيل الأورام الليفية بفاعلية.

كما تقول الدكتورة لوي: "إن هذه التقنية مفيدة بالفعل لعلاج الأورام الليفية الموجودة داخل جدار الرحم، لأن تلك الأورام كانت تتطلب منا في العادة إجراء شق في أنسجة الرحم لإزالة الورم الليفي وعلاجه".

حيث يُدخل الأطباء أداة تشبه الإبرة داخل الورم الليفي، مرسلين بذلك ترددات راديوية ذات موجات حرارية لاستهداف الأورام الليفية.

تقول الدكتورة لوي: "تُستخدم الطاقة لتكسير أنسجة الورم الليفي، وهذا يسبب تقلص الأورام الليفية التي تصبح أقل إنتاجًا للأعراض".

وأفضل جزء في ذلك كله أنه لا توجد فترة نقاهة بعد الإجراء.

تقول الدكتورة لوي: "أعتقد أن هذه أسرع فترة تعافي نستطيع أن نقدمها لعلاج الأعراض المرتبطة بالأورام الليفية".

أعراض الأورام الليفية الرحمية

الشعور بالألم أثناء الاتصال الجنسي.

الشعور بألم أو ضغط في منطقة الحوض.

دورات شهرية ممتدة أو غزيرة.

التبول المتكرر.

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