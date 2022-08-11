مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- خلل البطين الأيسر هو الاسم الطبي لضخ القلب الضعيف، وهي حالة تؤثر على حوالي 9% من الأشخاص فوق سن الستين. بول فريدمان، دكتور الطب، طبيب القلب في مايو كلينك في مدينة روتشستر، يشرح هذه الحالة وكيف يمكن تشخيصها وعلاجها.

يمكن أن يكون خلل البطين الأيسر حالةً صامتة وقاتلة.

"الأمر الهام للغاية هنا هو أنها قد تكون موجودة دون أعراض ويمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطرة كالوفاة وضيق النفس، والإغماء، ودخول المستشفى".

ويقول الدكتور فريدمان إنه إذا عُلِم وجودها، فثمة الكثير من خيارات العلاج.

ويضيف الدكتور فريدمان: "هناك عدد من العلاجات المؤثرة التي تساعد القلب على استعادة قوته، وهو ما يطيل العمر".

تشير الدلائل إلى أنه كلما أمكن التعرف على الحالة مبكرًا، كان ذلك أفضل.

"إن هدفنا هو مساعدة الناس على التعرف على هذه الحالة إذا كانت ظروفهم تعرضهم لخطر كبير".

وهذا لا يعني بالضرورة الذهاب إلى مركز طبي لإجراء اختبارِ فحص.

"ما أثبتناه هو أنه يمكنك فحص هذه الحالة عن طريق فحص مخطط كهربية القلب (ECG) على ساعتك في المنزل".

بعض الساعات الذكية قادرة على قياس نظم القلب باستخدام مخطط كهربية القلب.

ويتابع الدكتور فريدمان: "إنه لأمر مذهل حقًا أن جهازًا استهلاكيًا تشتريه من المتجر وترتديه على معصمك يمكن أن يتعرف على وجود حالة مرضية عديمة الأعراض ومهددة للحياة".

تشمل عوامل خطر خلل البطين الأيسر: التقدم في العمر، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وبعض الأدوية.

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