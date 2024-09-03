روتشستر، مينيسوتا — بالنسبة للعديد من الأطباء والباحثين، يُعتبر العلاج المناعي الذي يستخدم الجهاز المناعي للشخص نفسه لاستهداف الخلايا السرطانية ومهاجمتها هو الخطوة التالية والأفضل في علاج السرطان. العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الخيمرية، أو ما يُعرف باسم العلاج بخلايا CAR-T، هو أحد أنواع العلاج المناعي. يُشبه أحيانًا "الدواء الذكي" أو "الدواء الحي"، حيث يعتمد العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية على خلايا مناعية معدلة وراثيًا للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها. في هذا التنبيه من الخبراء، يشرح الدكتور ريتشارد فايل، أخصائي المناعة وباحث في مجال السرطان في مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، كيفية عمل العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية، بما في ذلك الفوائد والمخاطر والحقائق المتعلقة بهذا العلاج.

على مدار العقد الماضي، توسعت الأبحاث التي تركز على العلاج المناعي، وتشير النتائج إلى علاجات واعدة وأقل صعوبة للسرطان. على سبيل المثال، تمكنت بعض الأدوية التي تركز على الجهاز المناعي من تقليص الأورام أو القضاء عليها — حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من سرطانات متقدمة.

يقول الدكتور فايل: "لطالما كان الهدف الأسمى لجميع علاجات السرطان على مر السنين هو تطوير علاج يستهدف الخلايا السرطانية فقط دون التأثير على الخلايا الطبيعية أو السليمة. أحد الأسباب التي تجعل العلاج الكيميائي سامًا وغير مريح للغاية هو أنه نادرًا ما يكون انتقائيًا بدرجة عالية للخلايا السرطانية، ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤذي الخلايا الأخرى. أما العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية، فهو نظريًا يقتل الخلايا السرطانية فقط، مما يجعل العلاج أكثر لطفًا على الجسم."

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية لعدة حالات، بما في ذلك أنواع مختلفة من سرطان الغدد الليمفاوية من نوع B، وبعض أشكال سرطان الدم، والورم النقوي المتعدد. تجري حاليًا أبحاث في مايو كلينك لاستكشاف إمكانات العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية في علاج أمراض تتجاوز السرطان.

مثل جميع أنواع العلاج المناعي، يستفيد العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية من قوة الجهاز المناعي — في هذه الحالة، من خلال استخدام وتعديل الخلايا التائية في الجسم. تعد الخلايا التائية جزءًا مهمًا من الجهاز المناعي، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد في الدفاع عن الجسم ضد العدوى ويُعتقد أنها تحارب السرطان.

لتحضير هذه الخلايا لعلاج السرطان المستهدف، يتم جمع الخلايا التائية من الجسم — عادةً عن طريق فحص الدم — ويتم معالجتها وراثيًا في المختبر. خلال هذه العملية، يتم تعديل الخلايا التائية لإنتاج مستقبلات خاصة تسمى مستقبلات المستضد الخيمرية (CARs). تغيّر هذه المستقبلات الخلايا التائية بطريقتين مهمتين. أولًا، تستطيع الخلايا التائية "رؤية" مستضدات معينة، تُعرف بالعلامات، على الخلايا السرطانية التي كانت غير مرئية لها سابقًا. ثانيًا، تُفعّل مستقبلات المستضد الخيمرية قدرة الخلايا التائية على قتل الخلايا السرطانية. باختصار، يقول الدكتور فايل إن العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية يقدم للجهاز المناعي نوعًا من القدرة على استهداف الخلايا السرطانية التي لم تكن متاحة له من قبل.

بعد ذلك، يتم ضخ ملايين من هذه الخلايا التائية المعدلة مرة أخرى في مجرى الدم. في بعض الحالات، يتم استخدام علاجات سرطانية أخرى، مثل العلاج الكيميائي بجرعات منخفضة، بالتزامن مع العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية. تعد العملية بشكل عام معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا. يمكن أن تستغرق عملية المختبر وحدها عدة أسابيع لتحضير الخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية، رغم أن الأشخاص لا يحتاجون إلى البقاء في المستشفى خلال هذه العملية. من الممكن أيضًا أن يواجه الأشخاص الذين يتلقون العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية رد فعل عندما يتم ضخ الخلايا مرة أخرى في مجرى الدم. إذا حدث رد فعل، فقد يتطلب العلاج في المستشفى.

لا يزال العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية غير فعال لجميع أنواع السرطان. يقول الدكتور فايل إن هذا النوع من العلاج هو الأكثر فعالية ضد سرطانات الدم، المعروفة باسم الأورام الدموية، حيث تميل الأورام إلى الانتشار في الدم.

"في البشر، كان العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية ناجحًا بشكل كبير في علاج سرطانات الدم، على الأرجح لأن الخلايا التائية تدور في الدم، تمامًا مثل الخلايا السرطانية"، يقول الدكتور فايل. "لا تزال التحديات قائمة في علاج الأورام الصلبة، التي تنمو في مكان محدد، مثل عضو في الجسم. لقد تطورت مواقع هذه الأورام لتصبح معادية للغاية للخلايا المناعية."

كان العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية علاجًا فعالًا لبعض أنواع السرطان — خاصة للسرطانات التي يصعب علاجها أو المتكررة. في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن 18% من الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) المتكرر وغير المستجيب للعلاج، قد وصلوا إلى مرحلة الشفاء التام بعد علاج واحد بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية بالقدرة على إبقاء السرطان في حالة شفاء لسنوات عديدة.

مثل معظم علاجات السرطان، يأتي العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية مع آثار جانبية، حسبما يقول الدكتور فايل. قد تشمل الآثار الجانبية:

متلازمة إطلاق السيتوكينات (CRS)، وهي رد فعل شديد من الجهاز المناعي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

آثار جانبية عصبية ملحوظة ولكن غالبًا ما تكون مؤقتة، مثل الارتباك، والنوبات، وصعوبة الكلام أو المشي.

حالات دم مؤقتة مثل فقر الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى، خاصة بعد الأسابيع القليلة الأولى من العلاج.

يعمل العلماء على تطوير أساليب من الجيل التالي لتقليل الآثار الجانبية، وخفض أو حتى القضاء على تكرار السرطان، وتحسين استهداف سرطانات B-cell المقاومة للعلاج. بشكل حاسم، يركز الباحثون أيضًا على توسيع نطاق الأهداف السرطانية ليشمل عددًا أكبر من سرطانات الدم وكذلك الأورام الصلبة.

"لقد تقدمت العلاجات المناعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة"، يقول الدكتور فايل. "أعتقد أن علاج الخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية المستقبلي سيشمل استهداف أكثر من مستضد واحد في الخلايا السرطانية، بحيث لا تتمكن السرطانات من الهروب من العلاج. سيكون تقدمًا كبيرًا آخر هو فهم كيفية إدخال الخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية إلى الأشخاص بحيث تستمر هذه الخلايا وتحافظ على بقاء الأشخاص في حالة شفاء لفترات طويلة من الزمن، وربما طوال حياة الشخص."

قد تكون هناك استخدامات للعلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية خارج نطاق علاج السرطان. يدرس باحثو مايو كلينك ما إذا كان العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية يمكن أن يحسن العلاجات لأمراض المناعة الذاتية وكذلك يقلل من مخاطر رفض الأعضاء لدى الأشخاص الذين يتلقون زراعة أعضاء.

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