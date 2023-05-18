أواتونا، ولاية مينيسوتا — ربما تكون قد سمعت عن ارتباط عَدوى فيروس الورم الحليمي البشري بالإصابة بأنواع معينة منسرطان عنق الرحم، ولكن هل كنت تعلم أن عَدوى فيروس الورم الحليمي البشري مرتبطة أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق؟

ولتجنب الإصابة بهذه الأنواع من السرطان، يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن يتلقى جميع الفتية والفتيات اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 11 أو 12 عامًا — قبل تعرضهم للفيروس.

ما هو فيروس الورم الحليمي البشري؟

فيروس الورم الحليمي البشري هو عَدوى فيروسية تُسبب عادةً نمو الزوائد الجلدية أو الثآليل. وهو أكثر الأمراض المنقولة جنسيًا شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد المصابين به أكثر من 42 مليون شخص.

تحدث عَدوى فيروس الورم الحليمي البشري عندما يدخل الفيروس الجسم، عادةً من خلال جرح، أو خدش، أو تمزق صغير في سطح الجلد. ثم ينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجنسي أو تلامس الجلد. هناك ما يزيد على 100 نوع من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري. يتغلب جهاز المناعة في جسمك، في أغلب الحالات، على عَدوى فيروس الورم الحليمي البشري قبل تكّون الثآليل، لذلك من السهل الإصابة به دون إدراك ذلك.

ارتباط فيروس الورم الحليمي البشري بالسرطان

قد تسبب بعض أنواع عدوى فيروس الورم الحليمي البشري الإصابة بالسرطان. على سبيل المثال، معظم أنواع سرطان عنق الرحم يكون سببها عَدوى فيروس الورم الحليمي البشري. كما يمكن لفيروس الورم الحليمي البشري أن يسبب أيضًا الإصابة بسرطانات الحلق والفم، والتي عادةً ما تكون أقل شراسة من تلك غير المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

يمكن أن تصيب عَدوى فيروس الورم الحليمي البشري الفم والحلق، مسببةً سرطان البلعوم الفموي، والذي يشمل مؤخرة الحلق وقاعدة اللسان واللوزتين.

تزيد احتمالية إصابة الرجال بسرطان الفم البلعومي بمقدار الضعف مقارنةً بالنساء، ويرجع ذلك بالأساس إلى العادات التي تزيد من مخاطر الإصابة به، مثل تعاطي التبغ والإفراط في تناول المشروبات الكحولية والنظام الغذائي السيئ. كما أن الرجال أيضًا أكثر تعرضًا للمواد السامة أثناء العمل.

الأعراض غير النوعية لسرطان الحلق والفم

يتمثل التحدي الذي يواجه تشخيص سرطان الحلق والفم في أن العديد من الأعراض شائعة في أمراض أو حالات مرضية أخرى، وليست خاصة بالسرطان. تشمل هذه الأعراض قرحة لا تلتئم، أو سعال، أو التهاب الحلق، أو ألم الأذنين، أو صعوبة في البلع، أو بحة في الصوت. ومن السهل الاعتقاد أن هذه الأعراض سببها نزلة برد عادية أو حساسيات موسمية أو نتيجة الاحتفال بشكل صاخب.

خيارات علاج سرطان الحلق والفم

تتنوع خيارات علاج سرطان الفم البلعومي، وتستند على العديد من العوامل مثل موضع سرطان الحلق أو الفم ومرحلته، ونوع الخلايا المصابة، وإذا كانت الخلايا تُظهر علامات الإصابة بعَدوى فيروس الورم الحليمي البشري، والحالة الصحية العامة، وتفضيلاتك الشخصية. سيناقش فريق رعايتك فوائد كل خيار ومخاطره، وسيتعاون معك لتحديد أفضل خطة تناسب حالتك وأهدافك.

قد تشمل العلاجات:

العلاج الإشعاعي

جراحة لاستئصال السرطان الذي لم ينتقل بعد لأماكن أخرى

جراحة لاستئصال جزء من الحلق، أو الحنجرة، أو العُقَد اللمفية

العلاج الكيميائي

العلاج الدوائي

العلاج المناعي

الوقاية من سرطان الحلق والفم

رغم أنه لا يوجد طرق مثبتة للوقاية من الإصابة بسرطانات الحلق والفم، إلا إنه يمكنك اتباع الخطوات التالية لتقليل المخاطر:

احصل على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري .

وجد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يمكن الوقاية من أكثر من 90% من السرطانات التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق تلقي اللقاح. يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها حاليًا أن يتلقّى جميع من يبلغ عمرهم 11 و12 عامًا جرعتين من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، بفاصل ستة أشهر على الأقل بين الجرعتين. يمكن للمراهقين والبالغين حتى عمر 26 عامًا تلقي اللقاح أيضًا. قد يقرر بعض البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و45 عامًا تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بناءً على مناقشة يجروها مع فريق الرعاية الصحية. إذا لم تتمكن من تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، فيمكنك تقليل خطر الإصابة به عن طريق تقليل عدد الشركاء الجنسيين واستخدام واقي ذكري أو الحاجز المطاطي للأسنان في كل مرة تمارس فيها الجنس.

. وجد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يمكن الوقاية من أكثر من 90% من السرطانات التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق تلقي اللقاح. يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها حاليًا أن يتلقّى جميع من يبلغ عمرهم 11 و12 عامًا جرعتين من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، بفاصل ستة أشهر على الأقل بين الجرعتين. يمكن للمراهقين والبالغين حتى عمر 26 عامًا تلقي اللقاح أيضًا. قد يقرر بعض البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و45 عامًا تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بناءً على مناقشة يجروها مع فريق الرعاية الصحية. إذا لم تتمكن من تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، فيمكنك تقليل خطر الإصابة به عن طريق تقليل عدد الشركاء الجنسيين واستخدام واقي ذكري أو الحاجز المطاطي للأسنان في كل مرة تمارس فيها الجنس. لا تدخن أو تتعاطى التبغ.

إذا كنت تدخن أو تتعاطى التبغ عديم الدخان، فاقلع عن ذلك. قد يكون الإقلاع صعبًا، لذا تحدث مع فريق الرعاية الصحية عن طرق الإقلاع عن التدخين، مثل تناول الأدوية، والاستشارات النفسية، والمنتجات البديلة للنيكوتين.

إذا كنت تدخن أو تتعاطى التبغ عديم الدخان، فاقلع عن ذلك. قد يكون الإقلاع صعبًا، لذا تحدث مع فريق الرعاية الصحية عن طرق الإقلاع عن التدخين، مثل تناول الأدوية، والاستشارات النفسية، والمنتجات البديلة للنيكوتين. تناوَل المشروبات الكحولية باعتدال، أو توقف عن تناولها.

إذا اخترت الاستمرار في تناول المشروبات الكحولية، فتناولها باعتدال. يعني ذلك بالنسبة للبالغين الأصحاء، كأس واحد للنساء وكأسين للرجال بصورة يومية كحد أقصى.

إذا اخترت الاستمرار في تناول المشروبات الكحولية، فتناولها باعتدال. يعني ذلك بالنسبة للبالغين الأصحاء، كأس واحد للنساء وكأسين للرجال بصورة يومية كحد أقصى. اتبع نظامًا غذائيًا غنيًّا بالفواكه والخضراوات.

قد تقلل الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات من خطر الإصابة بسرطان الحلق. تنَاول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه الملونة.

قد تقلل الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات من خطر الإصابة بسرطان الحلق. تنَاول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه الملونة. استخدم قناع تنفس بالقرب من الكيماويات الخطرة.

قلل من تعرضك للكيماويات باستخدام قناع التنفس وغيره من معدات الحماية الشخصية.

استشر الطبيب إذا لاحظت استمرار الأعراض التنفسية الشائعة، مثل السعال والتهاب الحلق أو تورم غدد الرقبة.

— جريجوري جونز، دكتور في الطب، اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة في نظام مايو كلينك الصحي في أواتونا، مينيسوتا.

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