روتشستر، مينيسوتا - تتصاعد شعبية لعبة بيكل بول حول العالم. ويمكن لعبها في أي عمر وبأي مستوى من المهارة. في حين قد يفترض الكثيرون أن لعبة بيكل بول هي رياضة تتم بوتيرة أبطأ وأقل تأثيرًا، يقول الخبراء في مايو كلينك إنه من الضروري أن نتذكر أن الإصابات الناتجة عن لعب بيكل بول يمكن أن تحدث بالفعل.

توجد "أربعة أمور" للوقاية من الإصابة في لعبة البيكل بول. يقول جرّاح عظام اليد والرسغ في مايو كلينك سانجيف كاكار، دكتور في الطب، إن هناك أربعة أمور يجب على اللاعبين تذكّرها للوقاية من الإصابة:

"رقم 1: يجب عليك تأدية تمارين الإطالة السليمة. عندما نلعب في ملعب البيكل بول، نعتقد أنه ملعب أصغر. وأنها رياضة تتم بوتيرة أبطأ. ولا نمارس تمارين الإطالة. وننسى إصابات اليد والرسغ، ونرى الكثير من إصابات وتر العرقوب،" كما يقول الدكتور كاكار. "تبدأ تمارين الإطالة السليمة من القدمين إلى الأعلى. وهذا يشمل الأطراف السفلية والظهر والرقبة والأطراف العلوية."

"رقم 2: يجب عليك أن تتدرب بهدف، بدلاً من قضاء ساعة في الملعب مع التكرار والتكرار والتكرار - فهذا يؤدي إلى إصابات مزمنة ناتجة عن الإفراط في التدريب."

"رقم 3: يجب أن يكون لديك معدات مناسبة. هل لديك المضرب المناسب؟ هل المقبض سميك بدرجة كافية؟ مع تقدمنا في السن، عندما نُمسك بالمقبض، فإن ذلك يضع المزيد من مناطق الضغط على اليد. وهكذا، يمكن أن يؤدي الضغط بشدة إلى زيادة الضغط على الرسغ."

"وأخيرًا، وربما الأهم، هي آليات الحركة المناسبة لأن الكرة لا ترتد بالارتفاع نفسه، في حين أنها في الواقع تتوجه نحو الكرة. الحركة في الواقع أكثر عنفًا من التنس، كما يمكنني القول."

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