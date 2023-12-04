مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — عادةً ما يكون الطعام هو محور تجمعات العائلة والأصدقاء أثناء الاحتفال بالأعياد. تقول أندريا ديلجادو، اختصاصية النُّظم الغذائية في مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، أنه من خلال الانتباه إلى مقدار الطعام الذي تتناوله، ومعدل تناوله، يمكنك اتخاذ خيارات غذائية صحية أثناء موسم العطلات.

وتفيد أندريا ديلجادو بأن الفترة السابقة للعطلات مباشرة قد لا تكون أفضل وقت للبدء في اتباع نظام غذائي. ولكنها تقترح بدلًا من ذلك الانتباه خلال احتفالات الأعياد إلى كمية الطعام ومعدل تناوله، ومحاولة أكل وجبات صغيرة بدلًا من الصوم قبل الذهاب إلى الحفل.

تقول أندريا ديلجادو: "عندما نفوت الوجبات، نصبح عادةً أكثر جوعًا عندما نصل إلى الحفل أو التجمع. "تناوَل وجبات صغير ومتوازنة أو وجبات خفيفة قبل الذهاب إلى المناسبة".

وحاول أن تنتقي الخيارات الصحية من مأدبة الأعياد، ولكن لا توبخ نفسك إذا أفرطت في تناول الطعام.

تقول أندريا ديلجادو: "لا بأس من وضع خطة والعمل بها ابتداءً من الحفل التالي".

وتضيف أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم أيضًا، وأن الماء هو الخيار الأفضل.

تقول أندريا ديلجادو: "إن أكثر ما نهمله عادةً هو ترطيب الجسم، ونختار المشروبات السكرية أو الكحولية والتي يمكن أن تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية المضافة، وهي سعرات حرارية عديمة النفع يمكن تجنبها عن طريق شرب الماء".

وللأسف فإن الإفراط في تناول الطعام أثناء العطلات يمكن أن يعرض الأشخاص الذين كانوا على وشك الحصول على تشخيص طبي إلى الإصابة الفعلية.

تضيف: "فربما نحصل على تشخيص جديد للإصابة بارتفاع الكوليسترول أو تشخيص جديد للإصابة بمقدمات السكريأو السكريلأنه، بالرغم أن الإفراط قد حدث لفترة قصيرة، إلا أنها كانت كافية نظرًا لأننا كنا معرضين أصلًا للحصول على تشخيص بهذه الحالات المرضية".

ولكن من خلال الاهتمام بما تأكله وكميته، فمن الممكن إبقاء النمط الغذائي الصحي أولوية في قائمة الطعام أثناء الاحتفال بالأعياد.

تقول أندريا ديلجادو: "استمتع بطعام الأعياد". "فلا يوجد أبدًا نهج إما كل شيء أو لا شيء في تخصص التغذية. حيث يمكنك الاستمتاع بكل شيء باعتدال".

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