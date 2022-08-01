مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - تمّ تصنيف مايو كلينك كأفضل مستشفى على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، وذلك وفقاً لتصنيفات شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" 2022–2023 "لأفضل المستشفيات".

وكانت قد نشرت شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" التصنيفات الأولى على مستوى الولاية في عام 2012، حيث احتلت مايو كلينك في مدينة روتشستر المرتبة الأولى في ولاية مينيسوتا منذ البداية. ويصادف هذا العام مرور عشر سنوات على تصنيف مايو كلينك في أريزونا في المرتبة الأولى في الولاية، بينما احتلت مايو كلينك في فلوريدا المرتبة الأولى في ولاية فلوريدا لست مرات خلال الأعوام السبعة الماضية.

ويقول الدكتور جانريكو فاروجيا، الرئيس والمدير التنفيذي لمايو كلينك: "نحن فخورون بحصولنا مرة أخرى على لقب المستشفى رقم 1 على مستوى الدولة، حيث يأتي هذا التكريم تأكيداً على التزام موظفينا أولاً وأخيراً بتوفير أعلى مستوى من الرعاية لمرضانا كل يوم. فموظفونا المتفانون في عملهم هم سرّ نجاحنا وسبب حصولنا على هذا التصنيف المميز".

أما مايو كلينك في أريزونا، فقد صُنّفت مرة أخرى ضمن قائمة الشرف "لأفضل المستشفيات"، وهي السنة السادسة على التوالي لتصنيف مايو كلينك في أريزونا ضمن قائمة أفضل 20 مستشفى على مستوى الدولة. وتم الإشادة بنظام مايو كلينك الصحي في مدينة "أو كلير" بولاية ويسكونسن، باعتبارها "أفضل مستشفى إقليمي" في شمال غرب ولاية ويسكونسن. كما تم الإشادة أيضاً بنظام مايو كلينك الصحي في مدينة مانكاتو بولاية مينيسوتا، باعتبارها "أفضل مستشفى إقليمي" في جنوب ولاية مينيسوتا.

تضم قائمة الشرف لدى شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" "لأفضل المستشفيات" 20 مستشفى في جميع أنحاء الدولة نجحت في تسجيل أعلى النتائج الإجمالية ضمن 15 تخصصًا طبيًا وجراحيًا و20 إجراءً وحالة طبية شائعة. وتُقيَّم جودة الخدمات التي توفرها المستشفيات وفقاً لعوامل مثل معدلات النجاة وتجربة المرضى وطاقم التمريض واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وخدمات المرضى وسمعة الأطباء الامتخصّصين. كما تُصنّف المستشفيات أيضًا على المستوى الإقليمي ضمن الولايات والمدن الكبرى الرئيسية.

ويقول الدكتور شون دودي، الرئيس التنفيذي لقطاع القيمة في مايو كلينك: "إن هذه الإشادة خير دليل على التزام موظفينا العميق بتقديم الرعاية للمرضى وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة والحرفية. أنا فخور اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بما يظهره موظفونا عاماً بعد عامٍ من مثابرة وحرفية واهتمام بأدقّ التفاصيل والتعاطف مع المرضى. فبرأيي الشخصي، هذا ما يدفع بأدائنا المتميّز قدماً ويعزز قدرتنا على الحفاظ على تصنيفنا في المرتبة الأولى".

تجدر الإشارة إلى أنّ مايو كلينك انطلقت في العام 1864 وسرعان ما تحوّلت من عيادة طبية محلية إلى وجهة عالمية يقصدها المرضى من شتى أنحاء العام للشفاء مع أمل بالشفاء. واليوم، ما تزال مايو كلينك متمسكة بتحقيق رسالتها، من خلال أكثر من 74 ألف موظف يقدمون الرعاية المتخصّصة والقائمة على التعاطف حيمة إلى أكثر من 1.4 مليون مريض من مختلف الولايات و140 دولة كلّ عام.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.

