دينة روتشستر، ولاية مينيسوتا، ومينلو بارك، ولاية كاليفورنيا- أعلنت مايو كلينك عن اتفاقية يوم الثلاثاء، 12 تشرين الأول/أكتوبر، ستسمح لها بتقديم تسلسل جينومي شامل للسرطان من الدرجة السريرية لمرضى السرطان الذين يختارون المشاركة. ستكون نتائج الاختبارات متاحة للمرضى ومزودي الرعاية الصحية المعالجين لهم لتقديم الإرشاد خلال القرارات العلاجية، وتطوير أبحاث السرطان، ودعم تطوير اختبارات تشخيصية وعلاجات جديدة لعلاج السرطان.

سيقوم كل من مركز مايو كلينك للسرطان، وقسم الطب المخبري وعلم الأمراض التابع لمايو كلينك، ومركز الطب الفردي التابع لمايو كلينك، بالتعاون مع شركة بيرسونالس (في مؤشر ناسداك للأوراق المالية: PSNL)، وهي شركة متخصصة في علم الجينوم السرطاني، يتضمن اختبارها الجيني الشامل للسرطان من الدرجة السريرية: تسلسلًا لكامل جينوم التشفير من خلال تسلسل الإكسوم الكامل والترنسكريبتوم. سيوفر الاختبار، المتاح للمرضى الأمريكيين والدوليين في مجمَّعات مايو في الولايات المتحدة، تقريرًا سريريًا لكل مريض وبيانات مجمَّعة شاملة ستستخدمها مايو كلينك وبيرسونالس لتطوير هذا النهج التشخيصي الشامل.

يقول ويليام موريس الثاني، دكتور الطب، الحاصل على الدكتوراه، رئيس قسم الطب المخبري وعلم الأمراض في مايو كلينك: "هدفنا من هذه العلاقة هو ضمان حصول مرضى السرطان من جميع أنحاء العالم على أكثر اختبارات الجينوم شمولًا في مايو كلينك. نحن ملتزمون بإتاحة هذا الاختبار لمجموعات سكانية متنوعة من المرضى الذين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى هذا النوع من الاختبارات".

يقول كونستانتينوس لازاريديس، دكتور الطب، المدير الطبي لمركز مايو كلينك للطب الفردي: "نعتقد أن استخدام بيانات التسلسل الجيني المجمَّعة ومجهولة الهوية سيحسن من رعاية المرضى، وإمكانية وصولهم إليها". يقول الدكتور لازاريديس إن هذا التحالف سيجعل من الممكن تقديم ميزة سريرية للمرضى الأفراد في علاجهم وكذلك يقدم القدرة على المساهمة بالبيانات في عملية الجمع والتي قد تؤدي إلى تطوير علاجات وأنظمة جديدة ومحسّنة تعود بالفائدة على جميع المرضى.

وتقول شيريل ويلمان، دكتورة الطب، المديرة التنفيذية لبرامج مايو كلينك للسرطان ومديرة مركز مايو كلينك للسرطان: "إن تطوير خطط علاج فردية لكل مريض استنادًا إلى طيفه الفريد من الطفرات المعزِّزة للسرطان أمر بالغ الأهمية لمهمتنا المتمثلة في توفير العناية الأكثر تقدمًا لمرضى السرطان. بينما نتقدم في مشروع جينوم السرطان البشري إلى مجموعات سكانية أكثر تنوعًا ولم تخضع للدراسة تمامًا، من المهم على وجه الخصوص استخدام أساليب التسلسل الشامل للكشف عن جميع الطفرات المحتملة".

وتتابع الدكتورة ويلمان إن التعاون مع مجموعات مثل بيرسونالس يوفر لمزودي الرعاية الصحية إمكانية الوصول إلى البيانات الجزيئية، والتي قد تقدم أفكارًا متعمقة جديدة بشأن أسباب سرطانات بعينها وقد تساعد الباحثين أيضًا على تطوير علاجات فردية أكثر فعالية. تقول الدكتورة ويلمان: "هدفنا هو تطوير قدرتنا على (الوقاية الدقيقة) التي ستساعدنا على اكتشاف السرطانات وعلاجها في وقت مبكر لدى جميع المجموعات السكانية".

ويقول ريتشارد تشين، دكتور الطب، الرئيس الطبي في بيرسونالس: "يشرفنا العمل مع مايو كلينك لزيادة الوصول إلى اختبارات السرطان المتقدمة. إن التقدم السريع في فهمنا للسرطان، وتطوير علاجات جديدة للسرطان، هما ما يقود الحاجة إلى منصات اختبار أكثر شمولًا".

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.

نبذة عن مركز مايو كلينك للسرطان

اعتبره المعهد الوطني للسرطان مركزًا شاملًا لسرطان، لذلك فإن مركز مايو كلينك للسرطان يضع حدودًا جديدة لما هو ممكن، بالتركيز على الرعاية المتمحورة حول المرضى، وتطوير علاجات جديدة، وتدريب الأجيال القادمة من خبراء السرطان، وجلب أبحاث السرطان إلى المجتمعات. في مركز مايو كلينك للسرطان، فإن ثقافة الابتكار والتعاون هي ما يوجه الاكتشافات البحثية التي تغيِّر نهج الوقاية من السرطان، والفحص والعلاج، وتحسن حياة الناجين من السرطان.

نبذة عن شركة بيرسونالس

شركة بيرسونالس هي شركة رائدة في علم الجينوم السرطاني المتقدم لإتاحة الجيل التالي من علاجات السرطان وتشخيصاته الدقيقة. تم تصميم منصة نكست الخاصة بشركة بيرسونالس لمواكبة الفهم المُعقَّد والمتطور للسرطان، وتزويد عملاء الصيدلة الحيوية والأطباء بمعلومات عن جميع الجينات البشرية البالغ عددها 20,000 تقريبًا، جنبًا إلى جنب مع معلومات جهاز المناعة، كل هذا من عينة نسيج واحدة. في مجال تسلسل المجموعات السكانية، تدير بيرسونالس واحدة من أكبر عمليات التسلسل على مستوى العالم وهي حاليًا المزود الوحيد للتسلسل لبرنامج المليون محارب قديم الخاص بشؤون المحاربين القدامى. لغرض إتاحة تسلسل السرطان والمجموعات السكانية، تم بناء المختبر السريري التابع لبيرسونالس مع التركيز على الدقة السريرية والجودة والبيانات الضخمة والتدرج والكفاءة. المختبر متوافق مع إرشادات وأنظمة الجودة للممارسات الجيدة (GxP) بالإضافة إلى أنه معتمد بالنسبة لتعديلات تحسين المختبر السريري لعام 1988، ومعتمد من كلية خبراء الأمراض الأمريكية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع بيرسونالس، وقم بمتابعة بيرسونالس على تويتر.

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي غير التاريخية هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأمريكية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسمات أو مزايا منصة نكست التابعة لشركة بيرسونالس أو الاختبار، والفوائد المتوقعة من تعاون الشركة مع مايو كلينك، والتبني المتوقع لاختبارات بيرسونالس في مايو كلينك، وفرص عمل الشركة، والقيادة، والخطط، والرؤية، والنمو أو التوسع، أو الأحداث المستقبلية الأخرى. تنطوي مثل هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك، بما في ذلك تلك المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية على أرض الواقع عن أي نتائج أو توقعات صريحة أو ضمنية كانت تُرجى من هذه البيانات. يمكن العثور على العوامل التي يمكن أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية في تقارير بيرسونالس لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أحدث تقارير الشركة حول النماذج 8-K و10-K و10-Q، وتضم كل ما هو مدرجة تحت اسم " عوامل الخطر". وتتنصل بيرسونالس من أي التزام بتحديث مثل هذه البيانات التطلعية.

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