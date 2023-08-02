مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا— صُنفت مايو كلينك كأفضل مستشفى في تخصصات عديدة أكثر من أي مستشفى آخر، كما أدرجت في قائمة الشرف، وذلك وفقًا لتقرير يو إس نيوز أند وورلد لتصنيفات "أفضل المستشفيات" لعام 2023-2024.

وبرغم أن يو إس نيوز لم تعد تصنف المستشفيات وفقًا لترتيبها العددي في قائمة الشرف، إلا أنها ستستمر في نشر قائمة بأفضل المستشفيات في البلاد. أُدرجت مايو كلينك في مدينة روتشستر في هذه القائمة منذ صدورها لأول مرة في عام 1990.

قال جيانريكو فاروجيا، دكتور في الطب، رئيس مايو كلينك ومديرها التنفيذي: "إنه لشرف لنا أن تحوز مايو كلينك مرة أخرى على لقب المستشفى الأعلى تصنيفًا في البلاد عبر معظم التخصصات". "يعمل أفراد طاقمنا دون كلل أو ملل لتقديم أعلى مستوى من الرعاية لكل مريض في مايو كلينك. تصنيفنا اليوم هو شهادة لهم ولالتزامهم اليومي بتوفير الأمل والشفاء لمن هم في حاجة إليهم، وكذلك لإبداعهم ومهارتهم وحماسهم لخلق مستقبل للرعاية الصحية".

تواصل يو إس نيوز تصنيف المستشفيات على المستوى الإقليمي داخل الولايات والتجمعات الحضرية الرئيسية. كما تحتل مايو كلينك المرتبة الأولى أيضًا في ولايات مينيسوتا وأريزونا وفلوريدا، كما تأتي على رأس القائمة في التجمعات الحضرية في مدينتي فينيكس وجاكسونفيل. وتم الإشادة بنظام مايو كلينك الصحي في أو كلير، بولاية ويسكونسن، باعتبارها "أفضل مستشفى إقليمي" في شمال غرب ولاية ويسكونسن.

ولا زالت قائمة شرف يو إس نيوز آند وورلد ريبورت "لأفضل المستشفيات" تعلن عن المستشفيات التي حصلت على أعلى النتائج الإجمالية المجمعة في 15 تخصصًا طبيًا وجراحيًا و21 إجراءً وحالة شائعة. تُقيَّم جودة المستشفيات وفق عوامل مثل تجربة المرضى، وطاقم التمريض، والتكنولوجيا المتقدمة، وخدمات المرضى، وسمعة الاختصاصيين الآخرين، ونسب البقاء على قيد الحياة.

يقول شون دودي، دكتور في الطب، كبير موظفي القيمة في مايو كلينك: "مايو كلينك هي مؤسسة الرعاية الصحية الوحيدة التي تُصنف باستمرار على أنها أفضل مقدم للرعاية الصحية على مستوى البلاد"، "تُظهر أعلى التقييمات التي تُعطى لمايو كلينك من قِبل العديد من المنظمات التي تسلط الضوء على جودة الرعاية الصحية الالتزام العميق لموظفي مايو كلينك بتقديم رعاية تعاطفية وعالية الجودة".

بدأت مايو كلينك كعيادة طبية واحدة في عام 1864 ثم تطورت بعد ذلك لتصبح وجهة عالمية للأمل والشفاء. واليوم، ما تزال مايو كلينك متمسكة برسالتها، مع 78,000 موظف يقدمون الرعاية المتخصصة والرحيمة لأكثر من 1.3 مليون مريض من كل ولاية و130 دولة كل عام.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.