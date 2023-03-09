مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - أحرزت مايو كلينك في روتشستر المرتبة الأولى على العالم مرة أخرى حسب مجلة نيوزويك في قائمتها لعام 2022 "لأفضل مستشفيات العالم". هذا التصنيف تقديرٌ لعمل الموظفين في مايو كلينك.

"السمات المميزة للمستشفيات الرائعة... لا تقتصر فقط على الرعاية، والأبحاث، والابتكارات من الدرجة الأولى. إن أفضل المؤسسات تشترك أيضًا في صفة أخرى هي الاستمرارية" - كما صرحت مجلة نيوزويك. "أفضل المستشفيات في العالم دائمًا ما تجذب أفضل الأشخاص وتضمن للمرضى أفضل النتائج بالإضافة إلى جلب أهم العلاجات والأبحاث. ومن بين كل المستشفيات حول العالم، القليل فقط يستطيع تنفيذ ذلك عامًا تلو الآخر. إنهم ينتمون إلى فئة خاصة للغاية".

تستند تصنيفات مجلة نيوزويك إلى نتائج استبيانات المرضى، وتوصيات النظراء لأفضل المستشفيات والتي تُجمع عبر استبيان دولي لأكثر من 80 ألفًا من خبراء الرعاية الصحية، وعوامل الأداء الرئيسية مثل سلامة المرضى، وتدابير النظافة، وجودة الرعاية، والنتائج التي أبلغ عنها المرضى. وأعلنت مجلة نيوزويك عن النتائج يوم 1 آذار/مارس.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.