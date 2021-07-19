أصبحت مايو كلينك مؤخرًا أول من يستخدم جهاز مخطط صدى القلب رباعي الأبعاد من الجيل التالي على المرضى لتوجيه إجراءات القلب، مثل: إغلاق الزائدة الأذينية اليسرى، وإصلاح الصمام التاجي، وعلاج قَلَس الصمام الثلاثي الشُرَف. يمكن لهذه التقنية أيضًا أن تساعد الأطباء في تنفيذ الإجراءات دون وضع المرضى تحت التخدير العام.

مخطط صدى القلب هو اختبار غير جراحي يستخدم الموجات الصوتية لإنتاج صور مفصلة لحجم القلب وبنيته ووظيفته، بالإضافة إلى صور مفصلة لصمّامات القلب. يمكن أيضًا استخدام مخطط صدى القلب لقياس حجم الدم في القلب وسرعة واتجاه تدفق الدم عبر القلب.

يمكن إجراء مخططات صدى القلب بعدة طرق، منها: فوق سطح الصدر، أو مخطط صدى القلب عبر الصدر، وعبر المريء، أو مخطط صدى القلب عبر المريء. لكن الصدى رباعي الأبعاد يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك، مما يوفر نظرة مفصلة مُلتقطة من داخل القلب.

"يمكن لتقنية مخطط صدى القلب رباعي الأبعاد من الجيل التالي تغيير طريقة إجرائنا لبعض التدخلات المعقدة عبر القسطار. على سبيل المثال، فإنه يسهل أداء إغلاق الزائدة الأذينية اليسرى تحت التسكين المعتدل، مما يجعل الإجراء في متناول العديد من المرضى الذين ليسوا مرشحين جيدين للتخدير العام. كما يوفر تصويرًا ممتازًا للصمام ثلاثي الشُرَف، مما يسمح بعلاج أكثر فعالية عبر القسطار لقلس الصمام ثلاثي الشُرَف" - كما يقول محمد عدنان الخولي، دكتور الطب، طبيب القلب التداخلي في مايو كلينك في مدينة روتشستر.

يستخدم قِسطار مخطط صدى القلب رباعي الأبعاد الجديد، وهو صغير بما يكفي لإدخاله في غُرَف القلب، تقنية تصوير متقدمة لإنشاء صور متحركة ثلاثية الأبعاد عالية الجودة. تسمح هذه التقنية للأطباء برؤية الهياكل وتدفق الدم في حركة حية داخل القلب، وهو تحسن كبير على قِسطار مخطط صدى القلب القياسي القادر فقط على توفير صور ثنائية الأبعاد.

يوفر هذا العرض أثناء الحركة من داخل القلب معلومات مفيدة للأطباء، خاصة في مناطق القلب التي يصعب رؤيتها بشكل كافٍ عبر مخطط صدى القلب عبر الصدر، أو مخطط صدى القلب عبر المريء. توفر التقنية رباعية الأبعاد تفاصيل بصرية أكبر لتوجيه إجراءات القلب التدخّلية، مثل: إغلاق الزائدة الأذينية اليسرى، وترميم الصمام التاجي، وعلاج قَلَس الصمام الثلاثي الشُرَف. أيضًا، لا يتطلب مخطط صدى القلب رباعي الأبعاد أن يكون المريض تحت التخدير، وهو أمر هام للمرضى الذين يعانون من حساسية تجاه التخدير.

في حزيران/يونيو، أجرى الدكتور الخولي أول سلسلة من التدخلات الشخصية عبر القسطار في مايو باستخدام تصوير مخطط صدى القلب رباعي الأبعاد وهو يعمل على إنشاء بروتوكولات تصوير موحدة لإجراءات القلب الهيكلية الموجهة بمخطط صدى القلب.

يقول الدكتور الخولي: "تواصلُ مايو كلينك كونها في طليعة التقنيات الجديدة التي توسع الوصول إلى الرعاية لعدد المرضى المتزايد من السكان المصابين بأمراض القلب الهيكلية".

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