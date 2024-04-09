مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا – فازت مايو كلينك مؤخرًا بتكريم من منظمة هيلثجريدز لالتزامها بتقديم رعاية استثنائية للمرضى. ومنظمة هيلثجريدز هي مصدر عبر الإنترنت يمكّن المرضى من العثور على المعلومات عن الأطباء والمستشفيات.

وكرّمت هيلثجريدز أكثر من 830 مستشفى وطني بجوائز تجارب المرضى المتميزة لعام 2024 وجوائز التميّز في سلامة المرضى. وكانت مايو كلينك في فلوريدا ومايو كلينك في مدينة روتشستر ونظام مايو كلينك الصحي في مانكاتو بولاية مينيسوتا من بين 79 مستشفى فازت بالجائزتين.

وتُمنَح جائزة تجارب المرضى المتميزة لمرافق الرعاية الصحية المتميزة في دعم التواصل الواضح المتعاطف مع المرضى وأُسرهم.

والمستشفيات التي تفوز بجائزة التميز في سلامة المرضى هي التي تحتل مراتب بين أعلى 10% من المستشفيات الوطنية في التزامها بسلامة المرضى.

فيما يلي مستشفيات مايو كلينك الفائزة بالجوائز:

جائزة تجارب المرضى المتميزة

مايو كلينك في أريزونا.

مايو كلينك في مدينة روتشستر.

مايو كلينك في ولاية فلوريدا.

نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس.

نظام مايو كلينك الصحي في أو كلير.

مايو كلينك في مانكاتو.

جائزة التميز في سلامة المرضى

مايو كلينك في مدينة روتشستر.

مايو كلينك في ولاية فلوريدا.

نظام مايو كلينك الصحي في أوستن وألبرت لي.

نظام مايو كلينك الصحي في مانكاتو.

التركيز على الرعاية الموجّهة للمرضى

يعتمد منح جائزة تجارب المرضى المتميزة على بيانات استقصاء المرضى الصادرة في نوفمبر عام 2023 من مراكز خدمات ميديكير وميديكيد وتغطي هذه الاستقصاءات المرضى الذين خرجوا من المستشفيات في الفترة ما بين 1 يناير 2022 و31 ديسمبر 2022.

ويظهر هذا الإنجاز في جودة التعامل بين الأطباء والممرضات والمرضى بالإضافة إلى فهم احتياجات المرضى وتلبيتها خلال رحلة الرعاية الصحية المقدَّمة لهم.

الالتزام بالسلامة

يعتمد منح جائزة التميز في سلامة المرضى على تحليل 13 مؤشر لسلامة المرضى تُقاس من خلال بيانات MedPAR ميدبار فيما بين عامي 2020 و2022 من بينها:

حالات السقوط داخل المستشفى التي تسبب كسر الورك.

انخماص الرئة بسبب إجراء أو جراحة في الصدر أو حوله.

قُرح الضغط أو قُرح الفراش الناشئة في المستشفى.

التهابات مجرى الدم المتعلقة بالقسطرة.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الهيئات تقيّم جودة الرعاية الصحية، ومايو كلينك هي هيئة الرعاية الصحية الوحيدة التي دائمًا ما تتربع على القمة على مستوى الدولة بصرف النظر عن معايير الجودة المُستخدَمة.

###

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.