لندن - وسّعت مايو كلينك للرعاية الصحية في لندن قائمة أدوات تصوير القلب المتقدمة لتشمل تخطيط صدى القلب عبر المريء ثلاثي الأبعاد. وتدعم هذه الإضافة التشخيصات الكاملة لأمراض صمام القلب، مع التقييمات والمراجعة من قبل خبراء مايو كلينك للرعاية الصحية في المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة.

تخطيط صدى القلب عبر المريء هو تقييم بالتصوير على أحدث مستوى يوفر معلومات تشخيصية فورية ودقيقة وفعالة من حيث التكلفة عن القلب. ويعمل من خلال مجهر رفيع يصل إلى مناظر داخلية محددة في القلب عبر المريء، حيث يخضع المريض لتسكين خفيف أثناء العملية.

ويسمح المجهر للأطباء بمشاهدة صور متحركة للقلب الداخلي النابض للمريض على الشاشة. ويمكن قياس الصور الناتجة عن تخطيط صدى القلب عبر المريء واستخدامها للتشخيص، مما يسمح بتخطيط تفصيلي للعلاجات. إن طريقة التصوير هذه تكمل عمل أدوات تصوير القلب الأخرى المستخدمة في مايو كلينك للرعاية الصحية، مثل: مخطط صدى القلب عبر الصدر، مخطط صدى القلب لاختبار الإجهاد، والتصوير المقطعي المحوسب، وتصوير القلب بالرنين المغناطيسي.

والجدير بالذكر أن تخطيط صدى القلب عبر المريء يلعب دورًا مركزيًا في تشخيص مشاكل صمام القلب وإدارتها، مثل: سماكة الصمام وضيقه (التضيّق) أو وجود تسرب في الصمام يسمح للدم بالرجوع (القلس). هذا النوع من التصوير هو أيضًا مفتاح لتشخيص التهاب الشغاف العدوائي، وهي عدوى بكتيرية تصيب بطانة القلب يمكن أن تلحق الضرر بالصمامات. وقد يحتاج المريض إلى جراحة في صمام القلب إذا تسببت العدوى في حدوث ضرر، أو إذا كان الضرر الذي لحق الصمام يؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم.

"باستخدام تخطيط صدى القلب عبر المريء، يمكننا تأكيد التشخيص الأولي لمرض صمام القلب أو تقديم رأي ثانٍ مفيد لتوجيه خطوات المريض التالية. وعند الحاجة لإجراء ترميم جراحي لصمام القلب أو استبداله لاستعادة تدفق الدم الصحي، فإن فريق مايو كلينك للرعاية الصحية لدينا يتشاور مع الزملاء وجراحي طب القلب التدخّلي في الولايات المتحدة لتقديم توصيات شخصية للغاية للمرضى" - كما يقول قوسية وامل، دكتور الطب، الحاصل على دكتوراه، طبيب القلب الاستشاري في مايو كلينك للرعاية الصحية.

الخبرة والنتائج من الاعتبارات الهامة في ترميم الصمام الجراحي أو استبداله، حيث يجري جراحو مايو كلينك وأطباء القلب التدخليين في الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من جراحات صمام القلب ويظهرون نجاحًا مُثبتًا في جراحة القلب الروبوتية طفيفة التوغل، وعمليات القلب المفتوح وإجراءات أمراض القلب الهيكلية مثل زراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة وإجراء مشبك الصمام التاجي.

الصحفيون: يتوفر فيديو بجودة البث لصدى عبر المريء في التنزيلات في نهاية المنشور باللغة الإنجليزية. "مصدر: مايو كلينك للرعاية الصحية"

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