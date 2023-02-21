مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - قام فريق عمل من الخبراء بإعادة صياغة ما هو ذو مغزى سريريًا لإبطاء تقدم "داء الزهايمر" خلال التجارب السريرية، بما في ذلك تأثير العلاج بمرور الوقت والحاجة إلى العلاجات المركبة. داء الزهايمر والخَرَف: نُشرت في دورية رابطة الزهايمر نتائج وتوصيات المجموعة:

إن تباطؤ تقدم المرض - بدلاً من إيقافه، وهو ما قد يحدث في النهاية - له فوائد قابلة للقياس وذات مغزى للمرضى وعائلاتهم، خاصة في حالات داء الزهايمر المبكر عندما يكون الإدراك والذاكرة سليمين في الغالب أو بشكل تام.

قد تشير فائدة ذات دلالة إحصائية في تجربة سريرية مدتها 18 شهرًا إلى تغيير أكثر جدوى عند توقعه على مدى السنوات التالية.

من غير المحتمل أن يكون لأي إجراء تصحيحي على التغيرات الدماغية المرتبطة بالخَرَف تأثير سريري كبير من تلقاء نفسه. لتحقيق تأثير أكبر، ستكون هناك حاجة إلى علاجات مركبة، تمامًا كما تعالج ارتفاع ضغط الدم الطفيف والسرطان اليوم.

تهاجم عملية داء الزهايمر الدماغ سنوات، وحتى عقود، قبل أن يُصاب الشخص بمشاكل في الذاكرة والتفكير. لكن التجارب السريرية للعلاجات المعدلة للمرض في مرحلة الأعراض تستمر عادة حوالي 18 شهرًا. وبالنظر إلى نتائج تجارب الأدوية، نظر فريق العمل الذي عقده رابطة دورية الزهايمر في كيفية تقييم المرضى والأسر والمجتمع العلمي لما هو مفيد حينما يتعلق الأمر بإبطاء تقدم داء الزهايمر.

يقول رونالد بيترسون، دكتور الطب، وحاصل على الدكتوراه، طبيب أعصاب في مايو كلينك، كما أنه عضو في فريق العمل ومؤلف رئيسي لمقال الدورية: "قد يؤدي إبطاء تدهور الدماغ حتى من أربعة إلى ستة أشهر في المراحل المبكرة من داء الزهايمر، إلى الحفاظ على وظائف الدماغ للمرضى، التي يمكن أن تكون مهمة للغاية للمرضى وعائلاتهم. كلما طالت مدة قدرة الشخص على تأخيره لفقدان استقلاليته، واستمراره في المشاركة في الأنشطة اليومية، زادت أهمية هذه النتائج".

لا تحدث التغيرات -التي تطرأ على الدماغ من داء الزهايمر- بمعزل عن غيرها. عادة ما يكون لدى الشخص الذي يعاني من ضعف معرفي، عمليات تنكس عصبي أخرى تحدث في نفس الوقت.

كتب المؤلفون أنه على مدار 18 شهرًا من التجارب السريرية، "من المتوقع بدرجة معقولة أن يكون التأثير السريري الملحوظ لأحد الإجراءات التصحيحة معتدلاً للغاية". ومع ذلك، إذا استمر العلاج لفترة أطول واستمرت فعاليته، فستصبح الفوائد التراكمية أكثر وضوحًا.

يلاحظ فريق العمل أنه تمامًا كما يتم علاج ارتفاع ضغط الدم والسرطان بأدوية متعددة، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تدخلات علاجية متعددة لمعالجة التغيرات المعقدة في الدماغ، ومشاكل الذاكرة والتفكير ذات الصلة.

يقول الدكتور بيترسون: "أدرك فريق العمل أننا بحاجة إلى تعديل التوقعات لأحد الإجراءات التصحيحية في المجموعة المعقدة من العمليات التنكسية العصبية، لكن التقدم الأخير في أدوية الزهايمر المعتمدة حديثًا يعد خطوة أولى هائلة".

في عام 2021، أشارت مقالة من المائدة المستديرة لرابطة أبحاث الزهايمر، إلى وصف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للمعنى السريري، وهو ما يلي "يكون للعلاج تأثير إيجابي وهام على كيفية شعور الفرد أو عمله أو بقائه على قيد الحياة".

سيكون تفسير المعنى السريري جزءًا من المناقشات التي سيجريها الأطباء مع المرضى وعائلاتهم، عندما يفكرون في الفوائد والمخاطر والتحديات المحتملة للعلاجات المعدلة للأمراض المعتمدة حديثًا، لعلاج داء الزهايمر.

يضيف الدكتور بيترسون قائلاً: "إنها عملية اتخاذ قرار مشتركة حينما يتحدث المرضى والعائلات مع أطبائهم حول أي علاج محتمل. بينما نناقش المعنى السريري لإبطاء تطور داء الزهايمر، يجب نقل التوقعات الحقيقية للفوائد والمخاطر".

د.بيترسون هو مدير مركز البحوث المعنية بمرض الزهايمر في مايو كلينك، التابعة للمنحة المقدمة من تشيستر وديبي كديو، وحاصل على درجة الأستاذية من كورا كانو في البحوث المعنية بداء الزهايمر، ومديردراسة مايو كلينك المتعلقة بالشيخوخة. لقد تلقى منحًا أو عقودًا من المعهد الوطني للشيخوخة ومراكز أبحاث داء الزهايمر الزهايمر، ومبادرة التصوير العصبي لداء الزهايمر، واتحاد التجارب السريرية لداء الزهايمر، والمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، ورسوم استشارية من روش، نستله، ميرك، بيوجين، إيساي، جينينتيك.

تم تدوين قائمة كاملة بالمؤلفين، والانتماءات، والإفصاحات في مقال الدورية.

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