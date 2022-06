لوس أنجلوس (14 يونيو 2022) - يواصل مستشفى (CHLA) لطب وعلاج الأطفال في لوس أنجلوس تنفيذ خطته لكونه أفضل مستشفى في كاليفورنيا لرعاية الأطفال وتقديم الخدمات المتخصصة، وفقًا لمجلة U.S. News & World Report’s 2022-23 التي ذكرت قائمة أفضل مستشفيات الأطفال لعام 2022-23، والتي تم نشرها اليوم.

صنفت مجلة U.S. News مرة أخرى مستشفى CHLA كأفضل مستشفى لطب وعلاج الأطفال في ولايتها الأصلية، كاليفورنيا وفي المحيط الهادئ بالولايات المتحدة - وهي منطقة تشمل ولايات ألاسكا وكاليفورنيا وهاواي وأوريجون وواشنطن. أصدرت مستشفى CHLA أيضًا النشرة السنوية قائمة الشرف لأفضل مستشفيات لطب وعلاج الأطفال للعام الرابع عشر على التوالي - كل عام منذ بداية التصنيف - حيث احتلت المركز الثامن في الولايات المتحدة في عرض قيادة الوطن

يقول المدير والرئيس التنفيذي لمستشفى CHLA بول إس فيفيانو: "إن تصنيف المستشفى كأحد أفضل مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان هو تأكيد على مهمة مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس طويلة الأمد لبث روح الأمل وتشييد مستقبل أكثر صحة للأطفال، والتزامها بتوفير رعاية سريرية فائقة". "أشعر حقًا بالفخر وبخاصة بفريق العمل لدينا لمواصلته واستمراره الدؤوب في تقديم رعاية متميزة وأساسية وعادلة للأطفال على مدار العامين الماضيين. لقد صبروا وثابروا بشغف ومهنية حتى في مواجهة الوباء المستمر ومجابهة كافة التحديات التي فرضها على أنظمة الرعاية الصحية على الصعيد الوطني".

تستطيع العائلات التي تبحث عن توفير أفضل رعاية لأطفالها أن تعول على الخبرة العالمية والرعاية التي تركز على الأسرة التي تقدمها مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس. قيم استبيان أفضل مستشفيات الأطفال لعام 2022-23 عدد 119 مستشفى لطب وعلاج الأطفال - بما في ذلك المؤسسات القائمة بذاتها مثل مستشفى CHLA ومستشفيات الأطفال التي تعد جزءًا من نظام صحي أكبر، علاوة على مراكز طب الأطفال المتخصصة. صُنفت كلها وفقًا لمعايير أداء الجودة والسلامة والبحوث والتعرف على الأقران والشهادات والبيانات المقدمة من المستشفى. كما اعتمدت أيضًا في مقاييس وفروق الجهات الخارجية مثل التعرف على Magnet للتميز في التمريض. حصل مستشفى CHLA على درجات استثنائية وصُنف على المستوى الوطني في كافة التخصصات الفرعية للأطفال العشرة التي قُيمت من خلال المسح، بما في ذلك أعلى 10 تصنيفات في أربع فئات - السكري والغدد الصماء (رقم 7 )، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة الجهاز الهضمي (رقم 6)، جراحة العظام (رقم 6) و جراحة المسالك البولية (رقم 7). تشمل التخصصات الأخرى التي صُنفت على المستوى الوطني ما يلي: السرطان، وأمراض وجراحة القلب، طب الأطفال حديثي الولادة ، طب الكلى، وطب وجراحة الأعصاب ، أمراض الرئة وجراحة الرئة .

تشتهر مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس في شتى أرجاء العالم بتقديمها خدمة الرعاية الإكلينيكية الفائقة. من خلال تطوير طرق منقذة للحياة لعلاجات جديدة لأمراض الطفولة من خلال البحث الذي أٌجري في معهد سابان للأبحاث التابع لمستشفى CHLA؛ ولتشغيل أحد أكبر البرامج التدريبية في البلاد لأطباء الأطفال والممرضات وغيرهم من المتخصصين.

وذلك مع أكثر من 660.000 فحص طبي للمرضى على مدار العام، تعتني مستشفى CHLA بالأطفال بدءًا من الأطفال حديثي الولادة وصولًا إلى الشباب، القادمين من شتى أرجاء الولايات الخمسين علاوة على 90 دولة أخرى. كما يتوفر بالمستشفى مركز للصحة العالمية والذي يسهل بدوره عملية تقديم الخدمات للمرضى الدوليين وعائلاتهم، حيث يمكنهم التواصل مع المركز عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].

أعاد مركز اعتماد الممرضات الأمريكي تصميم مستشفى CHLA للمرة الثالثة كمستشفى Magnet® في يناير، وذلك تقديراً لممرضات المستشفى وأعضاء الفريق الطبي ولتلبية وتقديم أعلى معايير الرعاية للمرضى وعائلاتهم. مجمل القول، مُنحت مستشفى CHLA شارة Magnet أربع مرات متتالية، وهو إنجاز حققه فقط عدد مستشفيات لا يتخطى 3٪ من إجمالي 6090 مستشفى في الولايات المتحدة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين جيمز شتاين (ماجستير ودكتوراه في الطب): "تمثل هذه التصنيفات طريقة واضحة للعائلات لرؤية الخبرة التي لا غبار عليها لمستشفى CHLA في توفير خدمات الرعاية الصحية لكل مريض بأعلى جودة ورعاية ملائمة للأطفال، بغض النظر عن تشخيصهم". "نتجد جميعًا – انطلاقًا من الأطباء والممرضات والمتخصصين لدينا في الخطوط الأمامية وصولًا إلى مرافقنا التي تعمل خلف الكواليس وأعضاء فريق الدعم الآخرين- في سبيل التزامنا بتوجيه كل مريض بالمعرفة والرحمة.

تعمل مجلة U.S. News and World Report بالتعاون مع شركة الأبحاث RTI International لتطوير قائمتها السنوية لأفضل مستشفيات لطب وعلاج الأطفال. تستند التصنيفات إلى مئات من نقاط البيانات، بما في ذلك معدلات بقاء المريض والمضاعفات الجراحية ومستويات التوظيف والخبرة والتكنولوجيا والخدمات المتخصصة والوقاية من العدوى وتقديم الرعاية الصحية. يمثل الاستبيان حول سمعة المستشفى على الصعيد الوطني أحد أهم العناصر الرئيسية الأخرى وذلك من خلال سؤال الأطباء عن المكان الذي سيرسلون فيه أطفالهم ومرضاهم لتلقي أفضل رعاية صحية. راجعت مجلة US News الاستبيان هذا العام لمعالجة تأثير كوفيد19 على المستشفيات بشكل أكبر ولقياس كيف تعمل المستشفيات على تعزيز المساواة والتنوع والشمول، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقديم الرعاية الصحية. بدأت مجلة U.S. News و RTI هذا العام أيضًا في اختبار نوع من الأسئلة التي تركز على الصحة السلوكية. في حين أن البيانات التي جُمعت من أسئلة الاختبار لم تدخل في تصنيفات 2022-23، إلا أنها ستعزز تطوير تصنيف تخصص مستقبلي في الصحة السلوكية للأطفال والمراهقين.

نشرت مجلة U.S. News Media Group، الشركة الأم لمجلة US News & World Report ، تصنيف المستشفيات لعام 2022-23 مباشرةً يوم الثلاثاء 14 يونيو وذلك بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

معلومات حول مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس تأتي مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس على رأس المستشفيات في مجال طب وعلاج الأطفال، حيث تقدم رعاية صحية مشهود لها للأطفال من شتى أنحاء العالم والدول ومنطقة جنوب كاليفورنيا الكبرى. تأسست مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس عام 1901، حيث تمثل أكبر مزود لرعاية طب وعلاج الأطفال في مقاطعة لوس أنجلوس ومستشفى الأطفال الأول في منطقة المحيط الهادئ وكاليفورنيا، وتأتي بين أفضل 10 مستشفيات في الولايات المتحدة في قائمة الشرف الصادرة عن مجلة U.S. News & World Report’s Honor Roll of Best Children’s Hospitals كأفضل مستشفيات الأطفال. تتمتع المستشفى بالخبرة السريرية في سلسلة رعاية الأطفال انطلاقًا من حديثي الولادة وصولًا إلى الشباب، من الطب الوقائي اليومي إلى الحالات الأكثر تقدمًا. يشرف على تقديم خدمات الرعاية السريرية الشاملة والصديقة للأطفال والأسرة أطباء أعضاء هيئة التدريس في كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا (Keck School of Medicine of USC )، وعليه فإن أحدث الاكتشافات الطبية المؤكدة تصل مباشرة إلى المرضى بشكل أسرع من خلال معهد سابان لأبحاث الأطفال في مستشفى لوس أنجلوس (Saban Research Institute of Children’s Hospital Los Angeles )- حيث يُصنف من بين أفضل 10 مستشفيات للأطفال لتمويل المعاهد الوطنية للصحة. تمثل المستشفى أيضًا موطنًا لأكبر برنامج تدريب إقامة للأطفال في مستشفى أطفال قائم بذاته في غرب الولايات المتحدة. كما يمكنكم متابعنا على المنصات التالية لمعرفة المزيد حول خدماتنا على Facebook و Instagram و WeChat و LinkedIn و YouTube و Twitter، أو زر مدونتنا على CHLA.org/blog.

تعتني مستشفى CHLA بالمرضى في ست قارات وأكثر من 90 دولة، كما تعمل على تحسين صحة ورفاهية الأطفال وعائلاتهم خارج حدود بلدنا. يدعم مركز الصحة العالمية في المستشفى المرضى وأسرهم الذين يسافرون من شتى أنحاء العالم إلى المركز الطبي الأكاديمي الأفضل للأطفال لدينا لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتخصصة والمعقدة خلال رحلة الرعاية بأكملها، بدءًا من تلقي الاستفسارات الأولية ووصولًا إلى المواعيد والمتابعات على طول طريق العودة إلى أوطانهم. يعمل فريقنا المتمرس كنقطة اتصال واحدة وفريق خدمات الاستقبال والإرشاد ويدعم أسر المرضى في شتى أنحاء العالم في الوصول إلى تجربة الرعاية الصحية الخاصة بهم والتنقل بها بسلاسة. كما يساهم فريق Global Health في توفير رعاية شاملة وحساسة ثقافيًا وهو مكرس لدعم الاحتياجات الفريدة للمرضى والأسر في شتى أنحاء العالم. نحن ندرك جيدًا أنه إذا كان طفلك يعاني من مشكلة صحية خطيرة، فسيدفعك ذلك إلى الذهاب أي مكان للحصول على أفضل رعاية. يعمل مركز الصحة العالمية لدينا للمساعدة في جعل مستشفى الأطفال منزلك بعيدًا عن المنزل.

