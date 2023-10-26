Newswise — مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — يُعّد المشي صورة من صور الرياضة لا تقدَّر بثمن حيث يستطيع الكثير من الناس ممارسته على اختلاف قدراتهم وأعمارهم. فماذا عن ضرورة المشي 10000 خطوة في اليوم كما توصي الكثير من تطبيقات اللياقة؟

يقول الدكتور فرانسيسكو لوبيز خيمينيز، طبيب القلب لدى مايو كلينك إنه لا يوجد عدد سحري من الخطوات يجب على الناس تحقيقه كل يوم، وذلك لأن الناس مختلفون. ولكن أهم شيء، بحسب قوله، هو أن يتحرك الناس.

وتابع الدكتور فرانسيسكو لوبيز خيمينيز قائلًا: "ربما يكون المشي هو النوع الأسهل والأرخص من أنواع الأنشطة البدنية التي يتمكن جميع البشر من ممارستها وأيضًا واحد من أكثرها فعاليةً".

كم عدد الخطوات التي يجب أن تمشيها في اليوم؟ الأمر فيه اختلاف.

يقول الدكتور خيمينيز: "للشخص البالغ عمره من 25 إلى 30 سنة، قد يكون المشي 6000 خطوة في اليوم قليلًا جدًا، في حين يكون المشي 5000 خطوة للشخص البالغ عمره 85 سنة أمرًا جيدًا جدًا".

واجعل المشي جزءًا من روتينك اليومي. استخدم الدَّرَج أو خذ كلبك في نزهة أو اركن سيارتك بعيدًا عن مدخل المتجر الذي تذهب إليه.

ويقول الدكتور فرانسيسكو لوبيز خيمينيز: "يجب على جميع الناس المشي كل يوم ولو عدة دقائق في المرة الواحدة وحتى لو كان ذلك فقط 15 أو 20 دقيقة في اليوم".

خذ استراحة من العمل على مكتبك وتمشّى. فهذا أمر مفيد لدماغك وقلبك.

وقال الدكتور خيمينيز: "المشي له الكثير من الآثار النافعة على صحتنا – ولا يقتصر ذلك على صحة القلب والأوعية الدموية ولكن أيضًا الصحة العقلية".

نصائح لزيادة الخطوات التي تمشيها في يومك

اذهب مع كلبك في نزهة أو ابحث عن صديق يمشي معك.

اذهب إلى المتجر مشيًا على قدميك.

شجّع أسرتك على مشاركتك.

امشِ أثناء انتظار شخص ما.

خطط فترات مشي خلال يوم عملك.

اركن بعيدًا عن وجهتك.

اصعد الدَّرَج.

ضع أهدافًا شخصية.

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