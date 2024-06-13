روتشستر، ولاية مينيسوتا — يعد ركوب الدراجات طريقة رائعة للبقاء نشطًا والاستمتاع بالهواء الطلق. وسواء كنت تركبها من أجل الترفيه أو تسافر بها يوميًا، فمن المهم حماية يديك ومعصميك. يشارك سانج كاكار، دكتور في الطب، جراح تقويم العظام في مايو كلينك في مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا والمتخصص في اليدين والمعصمين، نصائح لتفادي الإصابة بجروح أثناء ركوب الدراجات الهوائية.

سواء كنت محترفًا أو تركب الدراجة الهوائية من أجل المتعة، هناك إصابات شائعة قد يتعرض لها جميع الدَرَّاجين.

يقول الدكتور كاكار: "النوع الأول هو الإصابة الرضحية إذا سقط أحدهم من على الدراجة الهوائية".

تشمل حالات الكسور الشائعة الناتجة عن الإصابة الرضحية كسور المعصم.

يقول الدكتور كاكار: "نرى أيضًا جروح ناتجة عن فرط الاستخدام. فقد نرى المرضى، على سبيل المثال، الذين يضغطون على الفرامل لفترة طويلة جدًا، ويقبضون بشدة، ويضغطون على راحة أيديهم، وأحيانًا تفقد أيديهم الإحساس - وهو ما يسمى بالخَدَر والوخز".

ويضيف أنه من الممكن أن تكون الإصابة متلازمة النفق الرسغي، وهي حالة لا ينبغي تجاهلها.

يقول الدكتور كاكار: "إذا كنتَ مصابًا بخَدَر ووخز في الأصابع، فهذا أمر لا ينبغي تجاهله لأنه إذا كنت مصابًا بالنفق الرسغي، فهذه الإصابة مدعاة للقلق بالنسبة لنا".

فقد يصبح الخَدَر والوخز مستمرين ويؤديان إلى فقدان قوة العضلات.

يقول الدكتور كاكار: "هناك إجراءات وقائية بسيطة يمكنك اتخاذها". "يمكن أن يساعد وجود مقابض سميكة في تجنيبك الضغط بقوة. كما تساعد قفازات الدراجة أيضًا، وفي بعض الأحيان تضع معصمك في وضع أفضل بدلًا من الضغط على راحة يدك."

لا يمكنك دائمًا تجنب وقوع الحوادث، ولكن يمكنك جعل رحلتك أكثر أمانًا من خلال ارتداء خوذة الدراجة دائمًا.

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