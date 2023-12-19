روتشستر، مينيسوتا — الْتِهاب غِمْد الوَتَرِ لكيرفانهو اسم معقد لحالة يُشار إليها للتسهيل باسم "إِبْهام الأم" و"معصم الأم" و"إِبْهام اللاعب" "- وهذه الحالة مرتبطة بالاستخدام المتكرر لليدين والمعصمين. وهي حالة تسبب ألمًا مُبَرِّحًا في منطقة الرسغ والإبهام.

رغم أن السبب الفعلي مجهول، إلا أن خيارات العلاج المحددة يمكن أن تساعد، كما يقول سانجيف كاكار، دكتور في الطب، وجراح العظام في مايو كلينك.

عندما تصبح حركة اليد البسيطة، مثل تحريك قبضة اليد أو تحريك الإِبْهام، مؤلمة، فقد يكون ذلك نتيجة زيادة الاستخدام اليومي لهما. يقول الدكتور كاكار إن أحد أكثر الأمراض شيوعًا هو الْتِهاب غِمْد الوَتَرِ لكيرفان، وهو مشكلة في الوَتَرِ أساسًا.

"إذا فكرت في المعصم، فإن ما لدينا هنا هي أوتار تحرك إِبْهامك. وهذا الأوتار مُغطاة بهذا الشَريط، وهذا أمر طبيعي. يقول الدكتور كاكار: "نعاني جميعًا من هذا الأمر، ولكن قد يُصاب بعض المرضى بالتهاب في هذه المنطقة.

عندما تلتهب الأوتار الموجودة أسفل هذا الشريط، فيمكنها أن تؤدي إلى التهاب. ويقول إن علاج هذه الحالة بسيط نسبيًا. قد يساعد العلاج اليدوي وارتداء جبيرة.

يقول الدكتور كاكار: "في بعض الأحيان نحتاج إلى إجراء علاجي بالحقن بحقن بالمركبات الستيرُويدية القِشْرِيّة (كورتيكوستيرويدات) لتقليل الالتهاب، وفي معظم الأوقات، تتحسن الأمور". "لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر إجراء جراحة."

وهو إجراء يتم في العيادة الخارجية يتضمن فتح الغِمْد المحيط بالوتر لتحرير الضغط والسماح للأوتار بالانزلاق بحرية أكبر وبدون ألم.

###

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.