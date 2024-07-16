روتشستر، ولاية مينيسوتا — من الطبيعي أن يشعر أولياء الأمور ومقدمو الرعاية بالقلق بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشات، ولا سيما عندما تكون الشاشات الرقمية موجودة في كل مكان، حتى في المدرسة. تشارك د. نوشين أمين الدين، دكتورة في الطب، طبيبة أطفال في مايو كلينك في مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا، بعض التوصيات لتسهيل إدارة الأسر لاستخدامها للتكنولوجيا.

تقول الدكتورة نوشين أمين الدين: "الشيء الأساسي الذي أود أن يعرفه جميع أولياء الأمور هو أن الشاشات ليست كلها جيدة أو كلها سيئة". "يعتمد الكثير من هذا على كيفية استخدامك للشاشات."

تقول الدكتورة نوشين إنه لا يوجد دليل على أن البرامج التلفزيونية أو الوقت الذي يقضيه الأطفال الصغار أمام الشاشات له أي فائدة. لذا، من الأفضل محاولة تجنب الوقت الذي يقضيه الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين أمام الشاشات، باستثناء دردشة الفيديو مع الأجداد أو غيرهم من الأقارب.

وتضيف قائلةً: "بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات، ما لا يزيد عن ساعة واحدة تقريبًا من المحتوى التعليمي عالي الجودة، ومن الأفضل تقليل مدة الإعلانات التجارية أو عدم وجودها على الإطلاق".

أما بالنسبة للأطفال بعمر 5 سنوات أو أكثر، فهي أقل دقة.

تقول الدكتورة نوشين: "بمجرد أن يبلغ الأطفال 5 سنوات فما فوق، وهم في المدرسة، اعتدنا أن نقول ما لا يزيد عن ساعتين من الوقت أمام الشاشات يوميًا للمحتوى غير التعليمي". "لكننا ندرك صعوبة القيام بذلك. وفي كثير من الأحيان، يستخدم الأطفال الشاشات لأسباب وجيهة حقًا، مثل أداء واجباتهم المدرسية. لذا في الحقيقة، ما بدأنا نقوله هو دعونا نتأكد من أن الجلوس أمام الشاشات لا يحل محل الأنشطة المهمة الأخرى، سواء كان ذلك الواجبات المدرسية أو الأنشطة البدنية، وبالتأكيد النوم".

"من المحتمل أن تكون هناك فائدة للأطفال في سن ما قبل المدرسة من خلال المحتوى التعليمي عالي الجودة. وتضيف قائلةً: "هناك عروض رائعة كانت موجودة منذ عقود وتركز حقًا على تعليم الأطفال".

تقول الدكتورة نوشين إن القليل من المحتوى التلفزيوني عالي الجودة يمكن أن يساعد الأطفال في التعرف على الأشخاص والثقافات الأخرى.

تشير الدكتورة نوشين: "لقد أجريت إحدى الدراسات بالفعل، وبقدر ما نتحدث عن أننا لا نريد قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات، إلا أن هناك فائدة". "قد يكون هذا بمثابة تعزيز للتنوع. فعندما يرى الأطفال أطفالاً من خلفيات أخرى يلعبون مع بعضهم البعض، فمن المرجح أن يقولوا، عند عرض مجموعة من الصور، إنهم قد يرغبون في اللعب مع طفل من خلفية مختلفة عما قد اعتادوا عليه أو من خلفيتهم الخاصة."

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