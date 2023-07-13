فينيكس، ولاية أريزونا — الإفراط في الملح ليس مفيدًا لصحتك. وهذا ينطبق بشكل خاص على المصابين بارتفاع ضغط الدم. ابدأ بتقليل استخدامك لمِرشة الملح. يقول الدكتور ريجيس فيرنانديز، طبيب القلب في مايو كلينك: احذر من الأماكن الأخرى حيث يختبئ الملح.

معظم الناس يأكلون الكثير من الملح. وهذا ليس جيدًا ، بالنظر إلى ما يفعله الملح بجسمك ، كما يقول الدكتور فرنانديز.

يقول الدكتور فيرنانديز: "يزيد الملح من ضغط الدم، ويرتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ويضيف: إن معظم الأمريكيين يستهلكون 3,400 ميليغرام من الملح يوميًا، في حين أن الكمية الموصى بها هي 2,300 ميليغرام، أي ما يعادل ملعقة صغيرة. بل لا بد أن تكون الكمية أقل من 1,500 ملليجرام إذا كنت مُصابًا بارتفاع ضغط الدم. وينبه الدكتور فيرنانديز إلى أن معظم مَدخول الصوديوم لا يأتي من مِرشةِ الملح.

يقول الدكتور فيرنانديز: "معظم الملح الذي نحصل عليه يأتي من الأطعمة المعالَجة، ومن الصلصات والمطاعم وأشياء من هذا القبيل ومن تناوُل الطعام خارج المنزل".

يقول الدكتور فيرنانديز إن أدنى خفض في مَدخول الملح يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب. يوصي الدكتور بتقليص الملح تدريجيًا، وفحص ملصقات الأطعمة باستمرار.

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