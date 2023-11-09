Newswise — روتشستر، مينيسوتا — يُعَّد هذا مصدر قلق شائع بين الرجال الذين شُخِّصَت إصابتهم بسرطان الخصية. هل سأكون قادرًا على إنجاب أطفال في المستقبل؟

يقول برادلي ليبوفيتش، دكتور في الطب، طبيب أورام المسالك البولية في مايو كلينك: "عندما نُقيِّم الرجال المصابين بسرطان الخصية المشتبه به الجديد، فإننا نتحدث بالفعل عن الخصوبة".

يقول الدكتور ليبوفيتش إن أحد أهم الأسئلة التي يسمعها من الرجال المصابين بسرطان الخصية: هل لا يزال بإمكاني إنجاب الأطفال؟

يقول الدكتور ليبوفيتش: "لدى الرجال المصابين بسرطان الخصية مخاوف تتعلق بالخصوبة لأن سرطان الخصية نفسه يمكن أن يؤثر على الخصوبة ويمكن أن تؤثر علاجاتنا على الخصوبة". "أول شيء نفعله مع الرجال المهتمين بالحفاظ على الخصوبة هو الحديث عن بنك الحيوانات المنوية،"

يمكن أن يكون العقم من الآثار الجانبية للجراحة والمعالجة الكيميائية والإشعاعية وعلاجات السرطان الأخرى. هذا هو السبب في أنه من المهم للرجال الذين ما زالوا يرغبون في إنجاب الأطفال بعد علاج السرطان أن يحفظوا حيواناتهم المنوية قبل بدء العلاج.

يقول الدكتور ليبوفيتش: "عادة ما نعالج مشكلات الخصوبة بشكل مسبق من خلال التأكيد على بنك الحيوانات المنوية للرجال، لذلك من النادر أن يكون ذلك مصدر قلق للرجال على المدى الطويل".

مصدر قلق آخر هو انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يُنتَج بشكل أساسي في الخصيتين.

"يحظى معظم الرجال بمستويات طبيعية من هرمون التستوستيرون بخصية واحدة فقط. وبالنسبة للرجال الذين ينتهي بهم الأمر بمستوى أقل من هرمون التستوستيرون، من السهل حقًا استخدام بدائل له"، كما يقول الدكتور ليبوفيتش.

تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية، يمكن لـ العلاج ببدائل التستوستيرون، على شكل حقن أو حبوب أو لصقات جلدية أو مواد هلامية، استعادة مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية لدى الرجال.

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