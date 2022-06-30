مدينة لاكروس، ولاية ويسكنسن- ربما يمر المرضى الذين يعانون من شعور مؤلم وثقل أو حرقان في أرجلهم بأعراض الدوالي الوريدية. غالبًا ما تظهر هذه الأوردة الملتوية والمتضخمة مع التقدم في العمر، ولكنها يمكن أن تبدأ في الظهور أيضًا لدى الناس الأصغر سنًا. أي وريد قريب من سطح الجلد - يسمى وريدًا سطحيًا - يمكن أن يصبح دوالي وريدية.

يقول كريستوفر هويراس، دكتور الطب، وهو جراح عام وجراح أوعية دموية في نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس وسبارتا: "بالنسبة لمعظم الناس، تعتبر الدوالي الوريدية مجرد مصدر قلق تجميلي. أما بالنسبة للآخرين، فقد تؤدي الدوالي الوريدية إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل القرح الكبيرة التي تحد من الحياة أو جلطات الدم".

يقول الدكتور هويراس إن أعراض الدوالي الوريدية تشمل:

تقلصات عضلية وتورم في أسفل الساقين.

تفاقم الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.

الحكة أو ألم أو حرارة حول وريد واحد أو أكثر.

تقرحات جلدية بالقرب من الكاحل.

عادة ما تكون الدوالي الوريدية ذات لون أرجواني قاتم أو أزرق، وتميل إلى الظهور ملتويةً أو منتفخةً.

يوضح الدكتور هويراس أن "ممارسة الرياضة، والحد من استهلاك الصوديوم، وفقدان الوزن، ورفع الساقين هي بعض خيارات الرعاية الذاتية لمنع تفاقم الدوالي. وغالبًا ما يكون شراء الجوارب الضاغطة هو النهج الأول الذي يقترحه فريق الرعاية الصحية قبل تجربة خيارات العلاج الأخرى".

يمكن ارتداء الجوارب الضاغطة أثناء النهار لتحسين تدفق الدم في الساقين وتقليل التورم والألم.

إذا لم تخفف خيارات العلاج الذاتية المذكورة من الألم، فيقول الدكتور هويراس إن الخيارات التي قد توفر تعافيًا سريعًا بأقل قدر من الألم تشمل:

المعالجة بالتصليب

في هذا الإجراء، يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بحقن الدوالي بمحلول يؤدي إلى ندبات ويغلق الأوردة. يمكن القيام بذلك باستخدام طاقة الليزر دون إبر.

الإجراء طفيف التوغل بمساعدة القسطرة

في هذا الإجراء وباستخدام الاستئصال بالترددات الراديوية أو طاقة الليزر، يتم وضع أنبوب طويل ورفيع في الوريد وتسخين طرفه، مما يدمر الأوردة الكبيرة عن طريق التسبب في انهيارها وانغلاقها.

نزع الوريد

في هذا الإجراء، يتم إزالة قطعة محدودة من الوريد من خلال شقوق صغيرة في الساق. لن تمنع إزالة الوريد الدم من التدفق في الساق لأن الأوردة العميقة في الساق تقوم بنقل كميات الدم الكبيرة.

قطع الوريد المتنقل

هذا الإجراء، والذي يتم إجراؤه في مكتب اختصاصي الرعاية الصحية، يكون أقل توغلاً من نزع الوريد. يقول الدكتور هورياس: "تتم إزالة الدوالي الوريدية الأصغر من خلال سلسلة من الوخز الجلدي الدقيق. فقط أجزاء الساق التي يتم وخزها يتم تخديرها. ويتم إجراؤه أيضًا في غرفة العمليات بمساعدة التسكين أو أنواع التخدير الأخرى لإزالة الوريد بشكل شامل أكثر".

جراحة الأوردة بالمنظار

عادة ما تستخدم هذه الجراحة للحالات المتقدمة حيث توجد تقرحات في الساق.

يقول الدكتور هويراس: "في بعض الأحيان، يمكن الجمع بين إجراء أو أكثر للحصول على أفضل النتائج".

###

نبذة عن نظام مايو كلينك الصحي

يتكون نظام مايو كلينك الصحي من العيادات والمستشفيات والمرافق الأخرى التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية للناس في الولايات أيوا، ومينيسوتا، وويسكونسن. يتيح مقدمو الخدمات في المجتمع السكاني، جنبًا إلى جنب مع موارد وخبرات مايو كلينك، للمرضى في المنطقة من تلقي رعاية صحية مادية وافتراضية عالية الجودة بالقرب من المنزل.

نبذة عن نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس

نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس كان مرفق الرعاية الصحية الوحيد في جنوب غرب ولاية ويسكونسن في عام 2021 الذي حصل على تصنيف 5 نجوم في الجودة من مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، والدرجة أ من ليب فروغ للسلامة، وتم ذكرها في قائمة "أفضل 250 مستشفى" الخاصة بـ هيلثغريدز أمريكا، وقائمة "أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة" الخاصة بـ نيوز ويك