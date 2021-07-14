مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا— يستمتع الكثير من الناس بالسباحة في حمام السباحة خلال الطقس الحار، إلا أنه على الرغم من أن الكلور قد يجعل المياه صافية، فإن هذا لا يعني أن تفتح عينيك تحت الماء. فقد يضر ذلك عينيك مؤقتًا- كما تشرح خبيرة صحة العيون في مايو كلينك.

تقول الدكتورة موريال شورناك، أخصائية تصحيح البصر في مايو كلينك: "الكلور مطهر قوي جدًا ويمكنه، في الواقع، أن يسبب بعض الضرر لخلايا الطبقة الخارجية التي تحمي القرنية".

يُفترض أن النظرة العارضة أمر لا بأس به، لكن فتح العين لوقت طويل تحت الماء قد يسبب ضررًا.

"تصبح العين حمراء ومتهيجة. وقد تصبح خائفًا من الضوء أو حساسًا للضوء. قد تتشوش رؤيتك قليلًا، وستشعر عيناك بالتهيج أو حتى الألم" - كما تقول الدكتورة شورناك.

في معظم الأحيان، تكون هذه الأعراض مزعجة ولكنها مؤقتة. إذا كنت تريد حقًا النظر تحت الماء، فإليك النصيحة التي يوصي بها الطبيب: ارتدِ نظارات واقية.

"أنا من مشجعي فكرة ارتداء نظارات السباحة لعدة أسباب، منها أنه يمكنك حماية السطح الأمامي للعين" - كما تقول الدكتورة شورناك. "والكثير من المصابين بقصر النظر أو طول النظر الشديدين يحبون ارتداء العدسات اللاصقة خلال السباحة. لكن إذا تسرب الكلور إلى تلك العدسات، فسيصير لديك خزان من الكلور على سطح العين يُحتمل أن يسبب ضررًا".

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