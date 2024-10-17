أحد الثديين أو كليهما، بما في ذلك الحلمات والهالات في بعض الأحيان. ورغم أن هذا الإجراء يُعد إجراءً منقذًا للحياة بالنسبة للنساء المصابات بالسرطان، إلا أنه قد يكون له أثر عاطفي سلبي يمكن أن يؤدي إلى تشوه الصورة الذاتية.

إعادة بناء الثدي هي سلسلة من الإجراءات الاختيارية تُستخدم فيها أنسجة من جسم المرأة أو غرسات لاستعادة المظهر الطبيعي للثديين والمساعدة في تعزيز الثقة بالنفس والصورة الذاتية بعد علاج السرطان.

وبعد إتمام جراحة إعادة البناء ببضعة أشهر، يمكن للنساء اتخاذ القرار باستعادة مظهر الحلمات والهالات المفقودة عن طريق إجراء إعادة بناء الحلمات أو الوشم ثلاثي الأبعاد. أثناء إجراء إعادة بناء الحلمة، يستخدم الجراح جلدًا من الثدي لإعادة بناءها. بينما يعطي الوشم ثلاثي الأبعاد اللون إلى الحلمة ومناطق الهالة. وبإمكان المرأة اختيار أحد هذين الإجراءين الاختياريين أو كليهما، أو ألا تختار أيًا منهما.

تجيب ريبيكا كاث، مساعدة طبيب في الجراحات التجميلية والترميمية في نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس، ولاية ويسكنسن، على الأسئلة بخصوص الوشم ثلاثي الأبعاد.

ما الوشم ثلاثي الأبعاد؟

يستخدم الوشم ثلاثي الأبعاد أصباغًا ليحاكي لون الهالة في ثدي المرأة المعاد بناءه، وذلك عن طريق استخدام أصباغ فاتحة وداكنة لإنشاء شكل وهمي ثلاثي الأبعاد ليبدو وكأن المرأة لديها حلمة وهالة بعد استئصالهما أثناء الجراحة. تُطابق الأصباغ لون الجلد لكل مريضة. والهدف هو استعادة المظهر الطبيعي للثدي.

هل الوشم ثلاثي الأبعاد مؤلم؟

لا، فبخلاف الوشم التقليدي، يعد الوشم ثلاثي الأبعاد إجراءً مريحًا وخاليًا تقريبًا من الألم لأن الثديين يفقدان الإحساس بعد استئصالهما. تتشابه الرعاية اللاحقة والتعافي للوشم ثلاثي الأبعاد مع الوشم التقليدي، بما في ذلك التغطية الخفيفة بالشاش لبضعة أيام، والتنظيف باستخدام صابون مضاد للبكتيريا، ووضع دَهون خفيف خالٍ من العطور حتى يتعافى موضع الوشم.

كم عدد الجلسات المطلوبة؟

تستكمل أغلب النساء الإجراء في العيادة خلال زيارتين. تستغرق الزيارة الأولى ساعتين. وأثناء ذلك، تتعاون المرأة مع الطبيب لاختيار الأصباغ وتحديد موضع الهالات. بعدها يُرسم الوشم. تأتي الزيارة الثانية بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الزيارة الأولى لتعزيز الصبغة وتقييمها.

ما مزايا الوشم ثلاثي الأبعاد؟

صرحت بعض السيدات أن مظهر الثديين يبدو ناقصًا بغياب الحلمتين والهالتين، ويكون الأمر أشبه بوجه بدون أنف. لذلك يمكن أن تساعد الحلمات والهالات الموشومة النساء على التركيز بصورة أقل على المفقود والتخلص من التذكير البصري المستمر برحلتهن مع السرطان.

كما أفادت العديد من النساء أن هذا الإجراء يحسّن العلاقة الحميمة مع شركاء حياتهن لأنه يساعد الشركاء على الشعور براحة أكبر تجاه الثديين الجديدين. بالإضافة إلى أنه يصرف الانتباه عن أي تندّب ويقود العينين إلى نقطة نظر جديدة بدلًا من الندب المنتشرة على الثديين.

متى يمكنني الحصول على الوشم ثلاثي الأبعاد بعد الخضوع لإعادة بناء الثدي؟

يجب على المرأة أن تكون قد أكملت جميع جراحات إعادة البناء وعلاجات السرطان قبل أن تتمكن من الحصول على الوشم ثلاثي الأبعاد. عادةً ما تكون ثلاثة أشهر بعد إعادة البناء فترة كافية للتأكد من التئام جميع الشقوق بشكل صحيح واستقرار أنسجة الثدي أو الغرسات الجديدة في مواضعها الطبيعية.

لا يقتصر الوشم ثلاثي الأبعاد على النساء اللاتي خضن رحلة السرطان منذ وقت قريب، بل إنه متوفر أيضًا للنساء اللاتي قد خضعن لجراحات استئصال الثدي منذ سنوات ― أو حتى عقود ― قبل أن يكون الوشم ثلاثي الأبعاد متاحًا.

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