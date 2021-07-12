أفضل كريم للوقاية من الشمس: تعرف على خيارات كريمات الوقاية من أشعة الشمس

أفضل كريم وقاية من أشعة الشمس هو الذي تستخدمه بكميات وفيرة ووفقًا للتعليمات المذكورة عليه. تعرَّف على ما تبحث عنه على ملصقات واقيات الشمس وكيفية زيادة الحماية من أشعة الشمس.

هل أنت في حيرة بشأن أفضل كريم للوقاية من أشعة الشمس للاستخدام؟ إليك لورنس إي غيبسون، (دكتور في الطب)، اختصاصي الأمراض الجلدية لدى Mayo Clinic، مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا، حيث يُقدِّم توجيهاته.

ما أفضل طرق حماية نفسك من الشمس؟

التركيز على أهم الأمور عندما يتعلق الأمر بالسلامة من الشمس. على سبيل المثال:

تتجنَّب التعرض لأشعة الشمس في أثناء ساعات الذروة. وبصفة عامة، يتراوح هذا الوضع بين الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، ويعكس الماء والثلوج والمياه والخرسانة الضوء ويزيد من خطر حروق الشمس.

وبصفة عامة، يتراوح هذا الوضع بين الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، ويعكس الماء والثلوج والمياه والخرسانة الضوء ويزيد من خطر حروق الشمس. ارتدِ ملابس واقية. تتضمن هذه الملابس السراويل الطويلة والقمصان طويلة الأكمام والنظارات الشمسية والقبعات.

تتضمن هذه الملابس السراويل الطويلة والقمصان طويلة الأكمام والنظارات الشمسية والقبعات. استخدِم مستحضرًا واقيًا من الشمس.ابحث عن تغطية واسعة الطيف مقاومة للماء من خلال عامل الوقاية الشمسي (SPF) بمقدار 30 على الأقل. ضَعْ مستحضرًا واقيًا من الشمس بكمية كبيرة، وأعِدْ وضعه كل ساعتين أو أكثر عند السباحة أو التعرُّق.

ماذا يفعل الوقاء الشمسي واسع الطيف؟

هناك نوعان من ضوء الأشعة فوق البنفسجية التي قد تضر بجلدك — وهما الأشعة فوق البنفسجية أ (UVA) والأشعة فوق البنفسجية ب (UVB). ويوفر كريم الحماية من أشعة الشمس واسع النطاق الحماية من كلا النوعين.

قد تتسبب الأشعة فوق البنفسجية أ (UVA) في إصابة جلدك بشيخوخة مبكرة ما يتسبب في ظهور التجاعيد وبقع الشيخوخة. قد تتسبب الأشعة فوق البنفسجية ب.(UVB) في إحداث حروق بالجلد. من الممكن أن يسبب التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية أ (UVA) أو الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) في الإصابة بسرطان الجلد. توفر أفضل كريمات الحماية من أشعة الشمس وقاية من جميع أنواع ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

أي عامل حماية من الشمس تحتاجينه؟

SPF هو الاختصار الإنجليزي لعامل الوقاية الشمسي، وهو مقياس لمدى جودة حماية الكريم ضد الأشعة فوق البنفسجية. (لا يوجد تقييم لعامل الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية.) يُقدِّر المصنعون عامل الوقاية الشمسي (SPF) بناءً على المدة المطلوبة التي ستتعرض لها فيها البشرة المدهونة بواقي الشمس للشمس مقارنة بالبشرة غير المدهونة به.

ينصح الخبراء باستخدام واقٍ من الشمس ذي عامل وقاية شمسي (SPF) بدرجة 30 على الأقل. توفر المنتجات الواقية من الأشعة الشمسية المزودة بـ عامل وقاية شمسي (SPF) أكثر من 50 زيادة بسيطة من حيث الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية. تدوم المنتجات التي لديها عامل وقاية شمسي (SPF) عال نفس المدة التي تقضيها المنتجات التي تمتلك عامل وقاية شمسي (SPF) منخفض.

إن واقي الشمس غالبًا لا يوضع جيدًا أو بالسُّمك الكافي، ومن ثمَّ يمكن أن يزول أثناء السباحة أو عند التعرق. ونتيجةً لذلك، سيصبح واقي الشمس أقل فعالية من رقم عامل الوقاية الشمسي (SPF) الذي يعبر عنه.

ما الذي يفعله كريم الوقاية من أشعة الشمس المقاوم للماء؟

يُقصد بمصطلح مقاوم للماء أنه يُحافظ على مفعول عامل الوقاية الشمسي (SPF) لمدة تصل إلى 40 دقيقة في الماء. ويُقصد بشديد المقاومة للماء أنه يُحافظ على مفعول عامل الوقاية الشمسي (SPF) لمدة تصل إلى 80 دقيقة في الماء.

ما الذي علي معرفته بشأن مكونات كريمات الوقاية من أشعة الشمس؟

تحتوي كريمات الوقاية من الشمس على مرشحات تعكس أو تمتص الأشعة فوق البنفسجية. هناك نوعان رئيسان من المرشحات:

عضوي. تمتص المرشحات العضوية الأشعة فوق البنفسجية وتحولها إلى مقدار قليل من الحرارة. تتضمن الأمثلة السيناميت، والساليسيلات، والبينزوفينون.

تمتص المرشحات العضوية الأشعة فوق البنفسجية وتحولها إلى مقدار قليل من الحرارة. تتضمن الأمثلة السيناميت، والساليسيلات، والبينزوفينون. غير العضوي.تعكس الفلاتر غير العضوية الأشعة فوق البنفسجية وتبدِّدها. تتضمن الأمثلة أوكسيد التيتانيوم، وأوكسيد الزنك. تسبب كريمات الوقاية من الشمس غير العضوية هياجًا أقل للبشرة.

قد تحتوي كريمات الوقاية من الشمس على أو تتضمن ما يلي:

طارد الحشرات. ينصح الخبراء باستخدام كريم واقي من أشعة الشمس منفصل، ومنتجات طاردة للحشرات. يلزم وضع كميات كبيرة من الكريمات الواقية من أشعة الشمس وبشكل متكرر، إلى جانب ضرورة استخدام المنتجات الطاردة للحشرات باعتدال وعدد مرات أقل.

ينصح الخبراء باستخدام كريم واقي من أشعة الشمس منفصل، ومنتجات طاردة للحشرات. يلزم وضع كميات كبيرة من الكريمات الواقية من أشعة الشمس وبشكل متكرر، إلى جانب ضرورة استخدام المنتجات الطاردة للحشرات باعتدال وعدد مرات أقل. مستحضرات التجميلبعض المرطبات، والماكياج، وكريمات ما بعد الحلاقة تحتوي على واقيات من أشعة الشمس. تجب إعادة وضع هذه المنتجات بانتظام لمتابعة توفير الحماية.

هل يجب أن أستخدم واقي شمس أو غسول؟

عليكَ مراعاة إيجابيات وسلبيات التطبيقات المختلفة، بما في ذلكَ:

الكريمات. إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة، فقد تفضلين استخدام كريم خاصةً لوجهكِ.

إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة، فقد تفضلين استخدام كريم خاصةً لوجهكِ. المستحضرات السائلة. غالبًا ما يُفضَّل استخدام المستحضرات السائلة للوضع على المناطق الكبيرة. تميل المستحضرات السائلة إلى أن تكون أخف وأقل دهنية من الكريمات.

غالبًا ما يُفضَّل استخدام المستحضرات السائلة للوضع على المناطق الكبيرة. تميل المستحضرات السائلة إلى أن تكون أخف وأقل دهنية من الكريمات. الجيل. تعمل مستحضرات الجيل بشكل أفضل في المناطق الكثيفة الشعر، مثل فروة الرأس والصدر عند الرجل.

تعمل مستحضرات الجيل بشكل أفضل في المناطق الكثيفة الشعر، مثل فروة الرأس والصدر عند الرجل. العصا. تُعد العصا مفيدة عند وضع واقي الشمس حول العين.

تُعد العصا مفيدة عند وضع واقي الشمس حول العين. البخاخ.يسهُل استعمال البخاخ مع الأطفال. نظرًا لأنه من الصعب معرفة كيف تستعمل البخاخ بشكل جيد، قم بوضع طبقة كثيفة ومتساوية. لمنع استنشاق المنتج، لا ترُش بالقرب من الوجه أو الفم. تَحقَّق من اتجاه الرياح قبل استخدام البخاخ.

ما الذي أحتاج إلى معرفته أيضًا عن كريم الوقاية من أشعة الشمس؟

يمكن استخدام كريم الوقاية من أشعة الشمس في الأوقات التالية:

ضع كمية وفيرة من كريم الوقاية من أشعة الشمس على الجلد الجاف قبل الخروج من المنزل بنحو 15 دقيقة.

استخدم واقيًا من الشمس على جميع أسطح البشرة التي تتعرض لأشعة الشمس، مثل رقبتك، وأعلى قدميك، وأذنيك، وأعلى رأسك. ضعي بلسم الشفاه أو أحمر الشفاه مع عامل الوقاية الشمسي (SPF)لا يقل عن 30 إلى شفتيك.

ولأن الأشعة فوق البنفسجيةقد تخترق السحاب، فمن المهم استخدام كريم الوقاية من أشعة الشمس حتى وإن كانت السماء غائمة.

تحقَّق من تاريخ انتهاء صلاحية الواقي من الشمس.

تجنب استخدام واقي الشمس للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر. بدلًا من ذلك، حاول الحد من التعرض لأشعة الشمس.

استخدم كريم الوقاية من الشمس طوال العام، ولكن لا تدع أي منتج يعطيك إحساسًا زائفًا بالاطمئنان من التعرض للشمس. لأن المزج بين الظل والملابس الواقية وكريم الوقاية من أشعة الشمس والفطرة السليمة هما أفضل سلاح لك.

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