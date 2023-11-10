Newswise — مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا. — إن تقديم مزيد من الخيارات الجراحية طفيفة التوغل والروبوتية للمرضى هو مجال يساهم في ريادته محمد بيضون، دكتور في الطب، جراح الأعصاب في مايو كلينك. فقد أجرى أول جراحة دمج الفقرات بالتنظير لمايو كلينك، والتي تجمع بين استخدام الروبوتات والتنظير لإجراء عمليات جراحية أكثر أمانًا وكفاءة، بالإضافة إلى كونها طفيفة التوغل مما يسمح بالتعافي بوتيرة أسرع.

يقول الدكتور بيضون: "من الأشياء التي تميز مايو كلينك هي رغبتنا في جلب الابتكارات الرائعة وأن نكون قادرين على توفيرها للمرضى"،

ويجرى الدكتور بيضون جراحة دمج الفقرات الروبوتي منذ عام 2018، وهي جراحة تساعد في استقرار العمود الفقري غير المستقر.

يقول الدكتور بيضون: "هذه الجراحات أظهرت نتائج إيجابية للغاية بالنسبة لمرضانا في مايو كلينك"،

ولإضافة مستوى آخر من الإبداع، أجرى الدكتور بيضون مؤخرًا أول عملية دمج للفقرات بالتنظير في مايو كلينك.

يستطرد الدكتور بيضون: "بالإضافة إلى إجراء الجراحة بأسلوب طفيف التوغل وروبوتي، يوفر أسلوب التنظير عرض مرئي ورؤية أفضل لإجراء الجراحة من خلال شقوق أصغر وأقل إضرارًا بالأنسجة الطبيعية"،

يصف الدكتور بيضون هذين العنصرين "بالنقلات النوعية" في نهج إجراء الجراحة.

ويضيف: "يمكننا الآن باستخدام البرمجيات المُحسنة بالإضافة إلى العرض المرئي المحسن إجراء الجراحة بطريقة أكثر أمانًا، وأسرع، وأكثر كفاءة. "وهو شيء يمكن أن يفيد المرضى على المدى الطويل"،

ويعتقد أن العديد من المرضى المصابين بحالات مرضية تنكسية تتطلب تخفيف الضغط يمكن أن يستفيدوا من هذه الجراحة التنظيرية - عندما تصاحب جراحة الدمج - لتحقيق استقرار العمود الفقري.

يقول الدكتور بيضون: "إن هذا نهج يمكن أن يُطبق بطريقة فعّالة لصالح المرضى، خاصةً عند دمج التنظير مع الروبوتات"، "أعتقد أن هذا مزيج فريد يمكننا تقديمه في مايو كلينك للمرضى وهو مزيج متطور غير متوفر بشكل روتيني في الولايات المتحدة اليوم."

يقول الدكتور بيضون: "هذا برنامج نخطط لمواصلة بنائه في مايو كلينك. "فنحن نجري الجراحات الروبوتية منذ عام 2018". "وسنواصل بناء هذا البرنامج لنتيح له النمو وأخذ وضعه الطبيعي ولمساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى."

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