روتشستر، مينيسوتا — فيدراسة تجريبية شملت 165 شخصًا، درس باحثو مايو كلينك فعّالية طريقتين مختلفتين لفقدان الوزن: تدخُّل قياسي في نمط الحياة وعلاج فردي. يضمن التدخل القياسي في نمط الحياة اتباع نظام غذائي منخفض السعرات وممارسة الرياضة والعلاج السلوكي. وقام النهج الفردي على الأنماط الظاهرية وشمل تدخلات مختلفة اعتمادًا على السبب الكامن السائد للسُمنة لدى الشخص. يأخذ النظام الغذائي القائم على الأنماط الظاهرية في الاعتبار الخصائص الوراثية والمظهرية للشخص لوضع خطة تناول طعام مخصصة تهدف إلى تحسين الصحة والعافية.

قارن الباحثون ما إذا كانت التدخلات في النظام الغذائي ونمط الحياة المصممة خصيصًا للأنماط الظاهرية للسُمنة ستعمل بشكل أفضل من التدخلات القياسية في نمط الحياة فيما يتعلق بفقدان الوزن وعوامل خطر مشكلات القلب والأوعية الدموية والمتغيرات الجسدية التي تساهم في السُمنة. تصف صحة القلب والأوعية الدموية العلاقة بين القلب والأوعية الدموية وطاقة الجسم والعمليات الكيميائية. وتشمل مجموعة واسعة من الاضطرابات وعوامل الخطر التي تُساهم في مرض القلب و متلازمة التمثيل الغذائي.

في البالغين المصابين بالسُمنة، أدت التدخلات في نمط الحياة المصممة خصيصًا حسب النمط الظاهري إلى فقدان الوزن أكثر من التدخلات القياسية في نمط الحياة لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة والعلاج السلوكي.

تضمنت النتائج بعد 12 أسبوعًا ما يلي:

عالج المرضى الذين استخدموا التدخلات في نمط الحياة المصممة خصيصًا للنمط الظاهري السُمنة بشكل أفضل من أولئك الذين استخدموا التدخلات القياسية في نمط الحياة.

حظيت مجموعة المرضى التي ينصَّب تركيزها على النمط الظاهري بفقدان وزن أكبر، ومحيط خصر أقل، وانخفاض الدهون الثلاثية، وانخفاض السعرات الحرارية اليومية وقلق أقل.

كان لديهم زيادة كبيرة في النسبة المئوية لكتلة الجسم الخالية من الدهون.

كان لديهم أيضًا انخفاض أقل في عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم أثناء فترات الراحة.

"تؤكد النتائج على أهمية تحديد السبب الكامن وراء السُمنة كمرض معقد له العديد من العوامل"، كما يقول أندريه أكوستا، دكتور في الطب والأبحاث الطبية، باحث في السُمنة في مايو كلينك والمؤلف الأخير للدراسة.

ما هو التدخل المصمم خصيصًا حسب النمط الظاهري؟

تعتمد الأنماط الظاهرية للسُمنة على سبب المرض والمكونات السلوكية وتشمل ثلاثة مجالات رئيسية:

تناول الطعام في حالة التوازن - الأكل استجابة للحاجة المتصورة للطاقة من الدماغ.

سلوك تناول الطعام للحصول على لذّة - تناول الأطعمة من أجل المتعة، وليس من أجل الجوع الجسدي أو احتياجات الطاقة.

استهلاك غير طبيعي للطاقة - عدد السعرات الحرارية التي حُرِقَت في 24 ساعة مقارنة بشخص عادي.

أربعة أنماط ظاهرية عملية في هذه المجالات تشمل الامتلاء غير الطبيعي، يُقاس بالسعرات الحرارية التي يتم تناولها لتجربة الامتلاء المزعج، مدة الامتلاء غير الطبيعية، سلوك تناول الطعام لدوافع عاطفية واستهلاك غير طبيعي للطاقة أثناء الراحة.

ذكر الباحثون أن الأشخاص الذين استخدموا التدخلات في نمط الحياة المصممة خصيصًا حسب النمط الظاهري أظهروا تحسنًا ملحوظًا في بعض المجالات الاستهدافيّة، مثل الامتلاء غير الطبيعي وتناول الطعام لدوافع عاطفية.

"تدعم نتائج هذه الدراسة الحاجة إلى تصنيف عملي قائم على النمط الظاهري [للمرضى الخاضعين لعلاج السُمنة] بدلاً من الاعتماد فقط على الرقم على المقياس أو قياسات الجسم أو [إذا كان لديهم] أمراض مرتبطة بالسُمنة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان"، كما يقول الدكتور أكوستا.

فرص لإجراء المزيد من الأبحاث

يقول الدكتور أكوستا إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم تأثير النهج القائم على النمط الظاهري على المدى الطويل. على وجه الخصوص، قد توجد حاجة إلى أن يبحث المزيد من الدراسات في المتغيرات الفيزيائية ومتغيرات التمثيل الغذائي الأخرى لفهم الأشخاص الذين ليس لديهم نمط ظاهري محدد.

ويُشير الدكتور أكوستا أيضًا إلى أنه يجب فحص تأثيرات العلاج على الطريقتين بشكل مستقل. تلقى الأشخاص الذين يعانون فيما يتعلق بتناول الطعام لدوافع عاطفية تدخلاً أكثر كثافة، من خلال 24 جلسة لتعديل السلوك، لمعالجة هذه السمة الأساسية التي قد يكون لها دور رئيسي في اكتساب السُمنة.

يقول الدكتور أكوستا: "ستعمل المزيد من الأبحاث على تعزيز النهج المصمم خصيصًا المقترح من البيانات". "سنواصل العمل على علاج السُمنة الفردي الموجه إلى سمات معينة لتحديد العلاج المناسب لكل مريض."

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الدكتور أكوستا هو أحد المساهمين في Gila Therapeutics وPhenomix Sciences. وكان مستشارًا لشركات Rhythm Pharmaceuticals وGeneral Mills وAmgen وBausch Health وRareStone؛ لديه عقود مع Vivus Inc وSatiogen Pharmaceutical وRhythm Pharmaceutical؛ ولديه براءة اختراع مقدمة للمؤشرات الحيوية لنظام غذائي مصمم خصيصًا للنمط الظاهري.

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