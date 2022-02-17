妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 致力于开发和完善各种再生医疗程序，以帮助患者为器官移植做好准备。这些再生医疗程序为器官移植患者提供了新的选项，让他们能够在等待生命的馈赠期间积极增强体质并恢复健康。

器官移植是最为严谨和复杂的外科手术之一，但它也能够显著恢复患者的健康和生活质量。走在专业前沿的妙佑医疗国际von Liebig移植和临床再生医学中心（Mayo Clinic von Liebig Center for Transplantation and Clinical Regeneration）与妙佑医疗国际Van Cleve心脏再生医学计划（Mayo Clinic Van Cleve Cardiac Regenerative Medicine Program）携手合作开发各种先进的再生干预术，帮助提高器官移植的成功率。

“我们正在运用一种无需卧床的再生方法来为患者植入主动脉内球囊泵，该装置结合用药可以帮助患者在等待器官移植期间恢复健康并变得更强壮，”Atta Behfar医学博士兼哲学博士说。Behfar医生是一名心脏移植专家，兼任妙佑医疗国际Van Cleve心脏再生医学计划主任。“我们发现了一种新方法，可以更轻松地将球囊泵植入体内，并让患者有更长时间的耐受性。有时候，我们需要更长的时间来激活患者机体的愈合能力，让患者康复到足够承受器官移植的水平。”Behfar医生还是再生医学中心的转化副主任。

Steven的案例

Steven Graham，34岁，爱荷华州艾姆斯市人。该患者存在先天性心脏向后的问题，这种情况又称为“大动脉转位”。患者曾在婴儿时期就这种先天性心脏病接受过矫正手术，并且目前已打破医生对其生存期的预测（医生曾预测他可能活不过30岁）。

多年来，患者植入了一系列起搏器，其心脏已经不堪重负，他现在亟需进行移植手术。更糟糕的是，Steven日渐衰弱的心肌造成了过大的背压，其肺部也因此受到损伤。

医生称该患者可能需要进行心脏和肺移植。再后来，医生又传来不好的消息：他们对该患者的病情已经无能为力。

于是Steven来到了妙佑医疗国际寻求一线生机。

“由于他的心脏无法正常工作，他肺部的压力很高。我们担心如果不能扭转这种情况，那么即便有新的心脏也可能发生衰竭，”妙佑医疗国际心脏移植专家Sudhir Kushwaha医学博士说。“我们认为我们或许能够降低他肺部压力，这样一来，他就只需移植一个器官，而不必接受更复杂的心脏和肺移植手术。如果不进行心脏移植，他很可能撑不了几个月了。”

再生方法

由于仅使用标准的口服和静脉注射药物并不能降低患者肺部的压力，妙佑医疗国际的移植团队在Steven的护理程序中采用了再生方法。

移植团队在一次手术中通过贯穿患者上胸部的腋动脉为患者植入了一个主动脉内球囊泵，该手术是经妙佑医疗国际研究发现并通过了相关验证。这种经皮肤进行的微创手术（也就是所谓的经皮入路手术）允许在局部麻醉下，通过患者手臂插入球囊泵，并沿主动脉将球囊泵送至植入部位。这种手术方法是Van Cleve心脏再生医学计划的一大研究成果。该方法使得与Steven情况类似的患者能够借助在他们体内运行的球囊泵，变通性地从病床上起身、四处走动，甚至还能够进行锻炼。

传统做法是通过腿部动脉植入球囊泵，而患者在植入此装置后必须完全保持卧床。

“我们当然不希望让等待器官移植的患者不得不卧床好几个星期。接受器官移植手术时，如果患者身体状态不佳或之前一直卧床，那么手术后他们待在重症监护室（ICU）的康复时间可能会相当漫长，”Behfar医生说。

经手臂植入的球囊泵能够在植入部位持续运行数周甚至数月之久（相比之下，传统植入方法仅可支撑几天），这可为患者带来很大优势。在Steven的案例中，这一特点让球囊泵有足够的时间来降低患者肺部的压力，并让患者的机体能够再生并变得更强壮，从而为器官移植做好准备。

“经过持续数周的治疗，在球囊泵和所用药物的配合作用下，患者肺动脉内之前反应异常的细胞慢慢趋向正常。随着患者的肺得到再生，其肺部压力开始下降。当看到患者的肺部恢复正常时，我们知道如果这时候为患者进行心脏移植，那么新心脏将能够正常运作，”Behfar医生说。

“我要坚持锻炼。一切都会好起来的”

植入球囊泵后，Steven不仅可以四处走动，还能够在病房里进行一些锻炼。他抓住每个锻炼的机会，让自己变得更加强壮，以便为器官移植手术做准备，同时憧憬着最终目标可以回家与家人团聚。

“我每天会骑10英里的健身车。我对自己说：我要坚持锻炼。我要变得足够强壮，为接受器官移植做好准备，然后我要回家与家人团聚。一切都会好起来的。（我告诉自己）新生的曙光已经出现，加油！”Steven说。

他的努力没有白费。植入球囊泵并配合用药两个月后，他的肺部压力降了下来，终于有资格可以接受心脏移植手术了。得益于骑健身车的肌肉锻炼，他在心脏移植手术后恢复得很快，术后两周后便出院回家了。

重获新生

Steven、其妻子Randi Graham以及他们蹒跚学步的女儿Ari，一家三口开始享受全新的生活。

“我现在基本上可以做任何我想做的事情。我们几乎每天晚上都会出门散步。我会在椭圆机上锻炼身体，”Steven说。“我们最近还参加了两场婚礼，在婚礼上我们可以和大家一起共舞，想跳多久就跳多久。”

“我们的生活完全改变了，”Randi说。“现在他可以带着女儿去公园散步，还可以在床上陪她玩摔跤游戏。生活是如此美好，我们除了感恩已别无他求。”

Steven有一股永不言败的斗士精神，他希望自己能够长命百岁、有一个积极充满活力的未来，让他有朝一日能担任女儿所在的青少年运动队的教练。

“小婴儿从濒临死亡的经验中幸存下来并不是只为了能够活到30岁，”Steven说。“我要一直伴随家人。我要好好活着，看看30岁的Ari会是什么模样。”

移植团队认为Steven的快速康复应该归功于施行了再生介入法以及他本人想要恢复健康的强大决心。

###

致新闻工作者：英文版广播级视频可从此处获取。转载时请注明信息来源：“妙佑医疗国际新闻网”。关于妙佑医疗国际全球服务的信息可从此处获取。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。