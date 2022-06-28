罗切斯特，明尼苏达州 — 尽管运动对身体有好处，但是一些运动对手和手腕的影响特别大。与拇指相对一侧的手腕疼痛称为腕尺侧疼痛，是导致一些“挥杆”或球拍类运动（如网球、高尔夫球、冰球和长曲棍球）的运动员疼痛不堪，无法继续比赛的常见原因。

“尺侧手腕疼痛在诊断和治疗上是一个难题，因为疼痛的原因可能多种多样，在高水平运动员当中尤其如此。”妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 专门处理手和腕症状的骨科医生Sanjeev Kakar医学博士表示。

为避免受伤，Kakar博士建议根据自己的骨架和体型选择合适的运动器材。他还建议向拥有执照的专业人士学习，由他们传授适当的运动技巧。

但不幸的是，受伤仍时有发生。Kakar博士建议通过休息、冰敷、按压和抬高来治疗简单的扭伤。如果疼痛长时间无法消除，建议前往手外科就诊。这种情况下，你可能需要进行手部治疗、打上夹板、接受注射，甚至可能接受手术治疗。

网球之类的运动让手腕承受了格外巨大的压力。许多球员的击球动作使他们容易受伤，或需要在康复期间纠正动作。为此，妙佑医疗国际的Kakar博士及其同事与美国网球协会开展合作，希望更好地理解一些肉眼无法感知的网球击球机制。在治疗患有腕尺侧疼痛的网球运动员时，妙佑医疗国际的该团队已经纳入了此项分析。

最近，该团队发表了一篇文章，讲述了一名竞技性网球运动员的三角纤维软骨复合体和尺三角韧带出现撕裂，尽管接受了非手术治疗，但仍然感到手腕疼痛。这些组织结构就像手腕内的一条毯子，覆盖手腕小指一侧的多节骨（远端尺骨）。通常这些撕裂会在进行扭动关节的活动时（如开门、倒水或拧开罐子）引发疼痛。

该患者接受了关节镜手术，术中医生使用置入手腕内的摄像头修复了撕裂伤。手术后，该患者配合手部职业治疗师的治疗，改善关节活动度，并加强和调理上肢状况。在达到最大的恢复效果后，该患者又接受了一位精通生物力学和网球相关动作的专业网球教练训练。这名教练根据手术前的击球分析数据，建议患者改变挥杆动作。最终，该患者恢复到出色的竞技状态。

“我们认为，这种基于团队的治疗法对帮助患者恢复身体机能至关重要，可应用到患有腕部疾病的其他各个级别运动员身上。”Kakar博士说道。

有关腕尺侧疼痛和挥杆类运动的更多信息，请在本期妙佑医疗国际一分钟中观看Kakar博士的讲解。

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