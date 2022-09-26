凤凰城，亚利桑那州妙佑医疗国际(Mayo Clinic)正在使用3D打印这种新方案来治疗癌症或创伤性损伤后的喉部。David Lott医学博士是妙佑医疗国际的耳鼻喉科医生和头颈外科医生。在这篇文章中，他将作为技术专家介绍一项可利用3D生物移植物和组织工程来实现喉部（通常称为喉头）再生的开创性手术。Lott博士还是妙佑医疗国际亚利桑那州院区再生医学中心的副主任。 

该中心致力于为罕见和复杂疾病的患者带来新的治疗方法，并对Lott博士的研究工作给予了大力支持。 

我的实验室团队非常信奉重燃希望；重获新生这句话。”Lott博士说道，在过去，切除整个喉部是唯一的选择。得益于新的高科技再生工具，我们现在可以只切除喉部的病变部分，而保留健康部分。我们发现，许多患者都有望受益于某种程度的喉部再生。 

在手术切除喉部（称为喉切除术）后，患者只能通过颈部的一个开口呼吸。在这种情况下，即使是像洗澡这样简单的日常活动也会变得异常麻烦。例如，如果有太多水进入颈部开口，就可能导致溺水。 

切除喉部后，患者就不得不在没有声带的情况下，设法用新的方式与人交流。为此，有些患者会选择学习使用一种能够发出机器人般的声音的机械装置，有些患者则会学习推动空气通过喉咙来发出声音，就像边打嗝边说话那样。 

克服再生挑战 

喉部是一个由结构复杂的组织和软骨构成的精巧器官，用于协助呼吸和说话。在患者接受手术前，Lott博士的团队会通过CT扫描精确测量受疾病或损伤影响的区域。他们随后根据扫描结果生物打印一个形状类似于被切除组织的3D支架，再将该支架植入患者体内并覆盖上肌肉。生物打印技术有可能再生细胞和血管，然后将它们与支架整合，最终让喉部恢复正常功能。 

“3D植入的最大挑战之一是要确保细胞存活的时间足够长，好让身体自身的血液供应能够流经支架并再生组织；”Lott博士说道，其次是植入一个与患者在手术中切除的组织精确一致的复制品。声带哪怕只偏离一两毫米，也会影响吞咽或说话的能力。 

虽然此技术尚待美国食品药品管理局批准，Lott博士及其团队希望能将改良版植入物投入临床使用。此改良版植入物不但具有患者特定的支架形状，还可采用更多传统的手术方法来覆盖支架。这些支架已被植入许多经历过喉部或气管手术的患者体内。 

避免方枘圆凿 

3D打印技术问世之前，患者的治疗选择非常有限。其中一种方案是切除喉部的病变部分，并留下一个被肌肉覆盖的缺口。另一种方案是从身体的其他部位取一块骨骼，并尝试将其塑造成适配喉部的形状。 

这有点像把方形榫头插进圆形卯眼里，”Lott博士说道，这将需要多次翻修手术。绝大多数患者会选择切除整个喉头，而不是经历漫长的重建手术的折磨。 

部分喉植入手术为妙佑医疗国际的首例喉移植手术奠定了基础。美国器官共享联合网络(UNOS)已批准Lott博士及其团队开展美国第一个喉移植项目。 

这为我们的再生医学工具箱提供了更多工具。”Lott博士说，通过组织工程和3D打印，我们只能再生喉头的一半多一点。移植则有望恢复或替换整个喉部，这为需要全喉切除术的部分患者提供了新的选择。 

Lott博士目前正在为喉移植项目评估患者。最佳候选者是喉部受损或癌症至少五年未复发的人。 

关于Lott博士 

Lott博士毕业于爱荷华大学医学院，并在耳鼻喉科完成了六年的住院医师实习。期间，他花费了一年时间专门从事与美国首例喉移植相关的研究。Lott博士随后在哈佛大学完成了喉外科的专科进修，精进了这项复杂手术的医术。 

这是一段漫长而宝贵的职业旅程，”Lott博士说，为失去希望的患者提供新的治疗方案，帮助他们恢复健康，这值得我们付出一切努力。 

Lott博士愿意就癌症或创伤性损伤后的喉部再生接受媒体采访。 

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)  

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。  

媒体联系： 

请联系妙佑医疗国际通信部：Susan Buckles。邮箱：[email protected] 

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Mayo Clinic Dr. David Lott 喉移植 喉部再生 Lott博士手持3D打印模具 癌症
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