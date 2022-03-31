伦敦 — 在全球范围内，糖尿病患者的数量正不断增加，且糖尿病患者发生心脏疾病的风险较高于一般人群。Gosia Wamil医学博士/哲学博士作为妙佑伦敦医疗中心（Mayo Clinic Healthcare in London）的一名心脏病学家，解释了这两种严重、慢性疾病之间的联系。

“2型糖尿病患者死于心血管疾病的可能性是普通人群的四倍，医生也因此认识到需要降低糖尿病患者患心脏疾病的风险，而不仅仅是控制他们的葡萄糖（血糖）水平。”Wamil医生说道。

“积极改变生活方式，例如戒烟、减重、多运动、建立健康饮食和控制血压等均有利于心脏健康。”Wamil医生表示，“研究表明，实现有效控制这些心血管风险因素不仅可以显著提高生活质量，最重要的是，还可以将糖尿病患者的寿命平均延长八年。”

Wamil医生继续补充道：“心脏病和糖尿病均为慢性疾病，大多无法治愈。糖尿病会损害血管并使心肌变得更加僵硬，最终导致液体潴留和心力衰竭。而且，糖尿病患者加速发生冠状动脉疾病和心肌梗死的风险更高。”

“由于糖尿病引起的神经损伤，患者可能无法感觉到胸痛，或其他类型的胸部不适等可能预示心脏问题的症状，导致心脏病发展到晚期才被发现，而此时可供选择的治疗方法很少。”Wamil医生说。

“近期心脏成像技术的发展为我们带来了希望，例如高级超声心动图、心脏计算机断层扫描（CT）和心脏核磁共振成像（MRI）等，让我们能够及早发现糖尿病性心脏病并预防其严重后果。”Wamil医生表示。

Wamil医生正利用先进的医学成像技术，研究糖尿病患者在心脏病发作后心脏损伤更为广泛的原因，以及糖尿病患者发生心力衰竭的频率高于血糖控制正常人群的原因。她的研究还涉及使用大量数据和人工智能技术来识别可能对某些治疗具有最佳反应的糖尿病患者亚组。

“糖尿病具有多种亚型，它们对药物的反应各不相同。”Wamil医生表示，“在确定哪些患者能从新疗法中获得最大受益后，未来将有望为糖尿病患者提供真正个性化的治疗计划。”

她指出，在过去几年，经证明对心脏有益的新型抗糖尿病疗法已被纳入临床指南。

“同时，我们还获得了强有力的证据证明减重可以逆转某些患者的糖尿病，且降低血压（使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂和血管紧张素II受体阻滞剂）可降低发生糖尿病的风险。”Wamil医生说道，“这对于我们领域而言是一个激动人心的时刻，因为我们拥有了多种治疗选择，并且更进一步地了解了如何降低糖尿病患者发生心脏问题的风险。”

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