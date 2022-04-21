罗切斯特，明尼苏达州 — 全髋关节和膝关节置换手术是美国最常见的手术之一，每年估计会进行100万例此类手术。全球各地对这类手术的需求也在与日俱增。

专门从事髋关节和膝关节置换的妙佑医疗国际矫形外科医生Matthew Abdel医学博士表示，患者可以在术前改变生活方式，提高手术成功的几率。然而，患者也应该意识到，在术前采取其他做法对手术结果没有帮助，或仍然没有定论。

Abdel博士表示，加强教育、保持健康的体重、摄入均衡的营养和坚持运动有助于缓解肥胖。这一点非常重要，因为肥胖会导致术后出现并发症的风险升高。

Abdel博士还说道，如果您将要接受关节置换手术，可以通过改变生活方式来改善手术效果：

在术前通过饮食和运动安全减重。目标体重指数不超过每平方米40公斤。但是，该指数越接近每平方米25-30公斤，效果越好。即使在手术前安全地完成20磅减重也可以改善效果。

最晚在术前六周要停用所有尼古丁产品，包括香烟、嚼烟和雪茄。在术后也不要使用尼古丁产品。

最晚在术前两周停用所有麻醉性止痛药。

如果您患有糖尿病，请确保已充分控制住您的病情。“充分控制”的定义为术前HgA1C低于5。您还需要在手术期间控制好血糖。

但Abdel博士也表示，某些生活方式的改变并不能改善髋关节和膝关节置换手术的效果。其中包括服用草本补充剂和维生素、涂抹创伤膏以及使用电刺激设备。

目前尚不清楚其他改变是否能改善术后的效果。这些做法包括在髋关节和膝关节成形术前接受物理疗法、在全膝关节成形术后接受物理疗法，以及在全髋关节成形术后接受髋关节预防措施。

全世界超重或肥胖的患者的数量在不断增加。一些患者在关节置换术之前接受了减肥手术。但是Abdel博士和其他研究人员最近表示，对于在髋关节或膝关节置换术之前接受减肥手术的患者，在术后仍会出现大量并发症。

研究人员调查了先接受减肥手术，再接受髋关节和膝关节置换手术的患者的结果。这些患者无论体重指数高低，相比刚接受过关节置换手术的其他患者，出现的并发症更多。包括感染和关节不稳定在内的并发症还影响了手术的结果。

“我们认为，这可能与接受减肥手术的患者的底层系统有关，例如他们的肠道菌群和潜在的遗传宿主变异。”Abdel博士说道，“尽管减轻了体重，但软组织和潜在的胶原蛋白状态仍然保持原样。”

Abdel博士及其同事仍在继续此项研究，并研究患者从接受手术开始的组织状况。他们希望在分子、组织学和/或细胞水平等方面查明组织中的差异。

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