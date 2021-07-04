明尼苏达州罗切斯特 ― 机器人手术（即机器人辅助手术）有助于医生执行包括脊柱手术在内的许多复杂医疗程序，相比传统技术，其具有更精确、更灵活且更可控的特点。

自2018年以来，妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的外科医生已经为来自世界各地的患者完成了200多台机器人脊柱手术。这些手术带来了积极的早期结果，并缩短了医疗程序的时间。

根据最近发表在Mayo Clinic Proceedings（妙佑医疗国际学报）上的一项研究，在2018年9月至2019年10月期间有77名患者接受了机器人辅助脊柱手术，共放置了402枚螺钉，没有一枚需要术后修改。在这402枚螺钉中，只有两枚需要在术中进行修改。另外，研究中的所有患者均未出现与螺钉放置相关的并发症。

随着此类医疗程序经验的增加，外科医生完成手术操作的持续时间大幅缩短。每周施行的医疗程序数量也有所增加。术后住院时间仅需2天。

妙佑医疗国际神经外科医生Mohamad Bydon医学博士表示：“机器人技术可以提升脊柱手术的安全性和有效性，带来更好的结果。”

神经外科医生在亚利桑那州妙佑医疗国际、佛罗里达州妙佑医疗国际和明尼苏达州妙佑医疗国际施行这种机器人手术。该手术最常用于治疗脊柱退行性疾病、脊柱关节炎和脊柱肿瘤。

患者在手术前（有时在手术中）接受CT成像，而机器人软件会使用这些影像来创建手术方案。软件通过将机械臂引导到适当的位置，从而将术前计划转化到手术区。

Bydon医生表示机器人能为脊柱手术提供四大优势：

规划 外科医生可以通过机器人为患者成像，并适当规划仪器位置。由于手术涉及神经和脊髓，精确度至关重要。 仪器操作 软件能够引导机械臂，并以亚毫米级的精准度将硬件放置到合适的位置。 手术时间 机器人辅助脊柱手术所需的时间比传统开放手术更短、创口更小。患者术后的住院时间通常更短，对麻醉性止痛药的需求也更少。 保留肌肉 机器人辅助脊柱手术有助于保留患者的自然解剖构造 — 肌肉、肌腱和韧带。

Bydon医生表示，“机器人脊柱手术也存在一些与传统开放手术类似的风险，包括疼痛、出血和感染。”

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