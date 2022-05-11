罗切斯特，明尼苏达州 — 对于需要置换髋关节、膝关节或其他关节的患者而言，门诊手术为他们提供另一种选择。

将全关节成形术（通常称为关节置换）从住院手术转移到门诊手术是矫形外科发展的一个趋势。住院时间的缩短将使患者受益，因为他们更喜欢在家里进行康复。

十年前，接受膝关节或髋关节置换术的患者可能需要住院一周。即使在四年前，平均住院时间也在四天左右。现在，一些患者在手术当天就可以回家，妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 麻醉师Hugh M.Smith（医学博士/博士）说道。

“从根本上说，这是一个大手术，”妙佑医疗国际矫形外科医生Matthew Abdel医学博士说道。“与手术相关的一切工作仍然至关重要，包括为患者做好准备、对患者进行教育、管理患者的期望以及建立一个多学科团队，大家必须齐心协力，患者才能在手术当天安全回家。”

髋关节、膝关节和肩关节最适合门诊手术，但并非所有关节置换患者都适合门诊手术。外科医生、麻醉师、高级执业提供者、护士、药剂师、物理和职业治疗师以及其他护理团队成员将评估患者是否适合接受门诊手术。他们会考虑患者的病情、术后患者在家是否安全舒适、是否有足够的疼痛控制，以及是否有人可以照顾他们，Smith博士说道。

在手术前，物理治疗师会与患者合作，通过有效的方法确保患者在手术前摄入足够的液体。在手术期间，麻醉师会使用短效麻醉剂，这有助于患者术后及早恢复活动能力。

Abdel博士表示，患者对门诊手术的接受度不错。它可以降低医院感染、血栓、肺部和泌尿系统问题等风险因素。

Smith博士表示，“这需要所有人共同努力。我们讨论的是十分复杂、非常具有创新性的手术和麻醉技术。最终，这将归结于各个护理提供者的协调和共同努力，以及实现这种结果的系统。”

而Abdel博士则表示，“它可以提高患者的满意度。你可以在家人的陪伴下休养。在舒适的家里休养，你不会觉得自己在住院。你会觉得自己接受了良好的护理。”

###

有关门诊关节置换手术的更多信息，请点击妙佑医疗国际新闻网的问与答播客链接。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。