专家提醒：Mayo Clinic Healthcare肺病科医师介绍管理哮喘的技巧

伦敦 — 哮喘是一种气道变得肿胀而狭窄的病症，可能会产生额外的粘液和其他症状。尽管哮喘影响的是成人，但它也是儿童中最常见的长期性疾病。根据世界卫生组织的数据，全球有超过2.62亿人受到哮喘的影响，超过461,000人因哮喘而死亡。

哮喘无法治愈，对于有的人来说，哮喘只是一个小麻烦。但对于其他一些人，哮喘会影响日常活动，并且可能导致危及生命的哮喘发作。伦敦Mayo Clinic Healthcare的肺病科医师John Costello医学博士表示，对哮喘进行良好的日常控制是控制症状和预防哮喘发作的关键。

哮喘的症状包括：呼吸急促、胸闷、呼气时喘呜、呼吸急促引起的睡眠困难、咳嗽或喘呜，以及因呼吸道病毒而加重的咳嗽或喘呜发作。

哮喘通常是一种间歇性病症，会因呼吸道病毒、过敏或其他诱因而加重。目前尚不清楚为什么有些人会患上哮喘，而有些人不会。对于有的人来说，哮喘的体征和症状会在某些情况下突然发作，例如在运动期间。寒冷的天气甚至雷暴天气都会引发哮喘。

“和过敏一样，哮喘有很大的遗传成分，但

对所涉及基因的绝对定义仍在研究之中，目前仍有很多争议。”Costello博士表示，“因此，将哮喘作为一种疾病来预防是相当困难的。可以通过常规治疗来预防的是哮喘发作的频率和严重程度。”

患有哮喘的儿童可能无法明确表达他们感受到的症状。父母通常会注意到，这些孩子比他们的兄弟姐妹会更频繁地发生胸部感染，或者他们会经常听到孩子的喘呜声。家人也可能有咳嗽、喘呜、呼吸困难、哮喘或过敏史 —— 所有这些因素都指向哮喘的诊断结果。

哮喘通常会在青少年时期有所好转。但Costello博士表示，为什么它会好转，无论是因为荷尔蒙还是其他方面的原因都尚不清楚。然而，一旦一个人被确诊患有哮喘，在日后的生活中，总是有在某些时候复发的趋势。

哮喘患者及其医生可以参考当地和国际治疗指南，设计一个与病症共存的逐步计划，预防哮喘发作并觉察哮喘何时会失控。吸入疗法是首选的治疗方法，但严重哮喘患者可能需要口服或静脉注射皮质类固醇。

Costello博士表示，“如果患者对治疗没有反应，那么（需要）入院以确保这些药物得到有效使用。”

 

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