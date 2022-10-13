拉克罗斯，威斯康星州 — 医疗诊断可能是困难重重的。当您开始考虑需要哪种治疗以及您的日常生活将受到怎样的影响时，得到的信息往往很片面。如果不同疾病的名称听起来十分相似，这种困难将尤为明显，例如炎性肠病(IBD)和肠易激综合征(IBS)。拉克罗斯市妙佑区域医疗系统的胃肠科医生Daisy Batista（医学博士）解释了这两种疾病之间的差异。

炎性肠病是一种自身免疫性疾病，包括溃疡性结肠炎和克罗恩病。患炎性肠病时，免疫系统会攻击肠道并引起炎症，Batista博士说道。

“炎性肠病可能是由遗传易感性和疾病共同所致，或是由暴露于环境中某种可导致免疫系统攻击肠道并引起炎症的病原而引发。”Batista博士说，“成人有两个确诊高峰期：20岁出头到30多岁的人群，以及50多岁和60多岁的人群。”

炎性肠病的常见症状有：

腹泻

直肠出血

腹胀

偶发性便秘

胀气

排便急迫

痉挛性腹痛

Batista博士表示，炎性肠病的症状可能会频繁出现，且显著影响患者的生活质量。治疗方法通常包括使用免疫抑制药物来帮助防止免疫系统攻击肠道。调整饮食结构亦可减轻发炎。

Batista博士说，出现症状的患者应该告诉医务人员，并补充说，没有必要为此感到尴尬。

肠易激综合征是一种导致消化器官看似正常但功能异常的肠道疾病。Batista博士表示，对于大多数人来说，肠易激综合征是一种慢性疾病，其症状从轻度到重度不定，有时还会消失。

虽然几乎所有人都可能患上肠易激综合征，但有些因素会导致某些人群处于高风险。Batista博士表示，易感因素包括年轻、女性、有肠易激综合征家族病史或有焦虑症或抑郁症病史。

她表示，虽然肠易激综合征无法治愈，但此病不会对肠道造成永久性损伤。

“肠易激综合征可能会影响您的生活质量，所以了解您的症状并知道如何控制症状非常重要。”Batista博士说道。

目前对肠易激综合征的认识表明，肠道超敏反应会导致各种症状。这会影响身体对肠功能相关刺激的感知。Batista博士表示，该病的治疗重点是缓解症状，以尽可能使患者过上正常地生活。

在大多数情况下，可以通过学习管理压力以及调整健康的饮食和生活方式来控制肠易激综合征的轻度症状。其中包括定期锻炼、多喝水，以及保证睡眠充足。您的医疗团队可能会开具其他特定的饮食调整、药物和补充治疗。

“虽然患上肠易激综合征每天都会带来挑战，但您的医疗团队随时候命，”Batista博士说，“他们可以指导您接受适当的症状评估，并提供治疗以帮助您改善生活质量。”

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致新闻工作者：Batista博士可以接受西班牙语和英语采访。

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