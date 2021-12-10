西安，中国和罗切斯特，明尼苏达州 — 位于中国陕西的西安国际医学中心医院和西安高新医院成为妙佑医疗联盟的最新成员，该联盟由经过严格审查的医疗机构组成，这些医疗机构获特别授权使用妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的专业知识和技能。

这两家医院仍然是独立的医疗服务提供者。通过成员资格，医生可以将他们对患者医疗需求的理解与妙佑医疗国际的专业知识结合起来，这样患者在家附近就能得到他们所需的医疗护理，而患者也无需支付额外费用。

“汇聚人类生命科学智慧，同步国际先进诊疗水平，更好的为患者服务是我们的发展愿景” 。国际医学董事长史今女士表示，“我们将与妙佑医疗国际携手工作，通过专家团队之间的临床协作，为患者提供最佳的全面的诊疗方案，使更多的患者在家门口就能享受国际领先的医疗技术与服务。”

通过加入妙佑医疗联盟，西安国际医学中心医院和西安高新医院的医生可以使用妙佑医疗国际的临床工具，包括：

AskMayoExpert 这个即时工具提供数百种病症的简明临床信息，包括医疗方案、治疗建议和医学参考资料。该数据库可以在提供医疗服务的任何地方使用。

这个即时工具提供数百种病症的简明临床信息，包括医疗方案、治疗建议和医学参考资料。该数据库可以在提供医疗服务的任何地方使用。 eConsults 远程会诊使成员医院的医生能够在他们认为额外的意见对患者有利时，联系妙佑医疗国际的专家，以获得对具体患者病例的第二诊疗意见。

远程会诊使成员医院的医生能够在他们认为额外的意见对患者有利时，联系妙佑医疗国际的专家，以获得对具体患者病例的第二诊疗意见。 eBoards 在这些实时的视频会议上，成员医院的医疗团队可以与妙佑医疗国际的多学科专家组和妙佑医疗联盟的其他医生一起评审和讨论复杂的病例。

在这些实时的视频会议上，成员医院的医疗团队可以与妙佑医疗国际的多学科专家组和妙佑医疗联盟的其他医生一起评审和讨论复杂的病例。 医疗咨询(Health Care Consulting) 成员医院可以利用妙佑医疗广泛的经验、知识和亚专科的专长，来实现临床、运营和业务目标。

西安国际医学中心医院和西安高新医院的员工还可以使用妙佑医疗国际的患者教育材料，并获得专业进修和继续医学教育的机会。

“我们很高兴地欢迎西安国际医学中心医院和西安高新医院加入妙佑医疗联盟”，妙佑医疗国际的国际业务执行医疗总监Stacey Rizza医学博士表示。“在我们几家机构朝着这一天一起工作的过程中，有一点显而易见，这两家西安医院和妙佑医疗都拥有以患者为中心、提供高质量医疗服务的共同承诺。我们期待着通过双方携手合作，持续加强医疗服务。”

妙佑医疗联盟成立于2011年，在美国、亚洲、印度、墨西哥和中东拥有超过45家成员机构。

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关于西安国际医学投资股份有限公司

国际医学是中国知名的上市医疗集团，是致力于大健康医疗服务和现代医学技术转化应用，医、教、研融合发展的综合医疗机构。公司拥有中国首家社会办医三甲医院——西安高新医院；通过国际JCI认证的超大型现代化综合医院——西安国际医学中心医院等医疗机构。目前，国际医学已累计服务患者超过1200万人次，是具有行业影响力的大型医疗机构。访问西安国际医学中心医院、西安高新医院 官方网站可获取更多资讯。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。

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